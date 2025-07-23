زراعة الشرقية تنظم ندوة إرشادية عن كيفية التعامل مع الكلاب الضالة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومكافحة الكلاب الضالة.

وأوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بتنفيذ ندوة إرشادية عن كيفية التعامل مع الكلاب الضالة بالتعاون مع إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطري بالتنسيق مع اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولى هاشم وكيل وزارة الطب البيطرى وبحضور طبيبات الإرشاد بالمديرية الدكتورة ريهام عبد الفتاح عبد السميع والدكتورة مها عثمان موافى.

التعريف بقانون حيازة الحيوانات والكلاب

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلي أن الندوة تناولت التعريف بقانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطيرة حيث تتخذ السلطة المختصة الإجراءات اللازمة لمجابهتهم، وأهمية التنبيه بنشر الوعي عن كيفية التعامل مع تلك الحيوانات وتحصين مالا يقل عن 70 % من إجمالي الكلاب.

تأمين المناطق المتضررة

وجاء ذلك بهدف السيطرة على مرض السعار كذلك التنبيه بضرورة تأمين المناطق المتضررة من هجمات الكلاب ومعاقبة كل من يخالف القانون ويتسبب بأذى المواطنين.

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