الخميس 01 مايو 2025
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زراعة الشرقية تنظم يوما تدريبيا عن مكافحة الآفات بمحصول الذرة

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية أنه بالتنسيق مع المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة والمهندس أشرف الدمرداش مدير الإرشاد الزراعى قامت المديرية بتنفيذ يوم تدريبى عن مكافحة دودة الحشد الخريفية بمحصول الذرة الشامية.

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الإدارة المركزية للإرشاد 

وجاء ذلك بالإدارة الزراعية بديرب نجم بحضور الدكتور حاتم الشناف بمعهد بحوث وقاية النباتات والمهندسة نورا هلال بالإدارة المركزية للإرشاد والمهندس صلاح محيى الدين مدير الإدارة الزراعية بديرب نجم والمهندس هانى صلاح أخصائي الإرشاد بالمحافظة والمهندس محمود عبدالمنصف رئيس قسم الإرشاد بالمركز.

التعريف بدودة الحشد 

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أن اليوم التدريبي تناول التعريف بدودة الحشد الخريفية من بداية تاريخ الحياة وطرق انتشارها والعائل الأساسى لها وطرق الوقاية منها والتوقيت المناسب للعلاج بالمبيدات الموصى باستخدامها من حيث نوع وكمية المبيد وتوقيت الرش المناسب.

مداومة الفحص مرتين أسبوعيا 

 كما تم التنبيه  بأضرار عدم الفحص والاكتشاف المبكر للإصابة وكذلك التوصية بضرورة مداومة الفحص مرتين أسبوعيا، حيث إن الدودة تتغذى على جميع أنواع المحاصيل الزراعية تقريبا مما يؤثر  على المحصول فى حالة عدم الاكتشاف المبكر مع مراعاة أن يكون علاج الآفة علاجا جماعيا.

زراعة الشرقية: ندوة إرشادية عن محصول القطن بالحسينية

المهندس محافظ الشرقية 

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية. 

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يوم تدريبي ادارة ديرب نجم الزراعية الكعندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة محافظة الشرقية المهندس اشرف الدمرداش مدير الارشاد

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