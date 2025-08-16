السبت 16 أغسطس 2025
محافظات

ضبط مصنع مياه غير مرخص به 3250 لترا غير مطابقة للمواصفات ببنها (صور)

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية، حملة مكبرة على المحال العامة ومصانع المياه بنطاق مركز بنها، في إطار خطة مديرية الشئون الصحية بالقليوبية لمتابعة المنشآت الغذائية والتأكد من وصول غذاء آمن وصحي للمستهلكين.

صحة القليوبية تضبط مصنع مياه غير مرخص به 3250 لترا غير مطابقة للمواصفات ببنها

وأسفرت الحملة، التي جرت بتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف الدكتور محمد جمال وكيل المديرية، والدكتور أسامة أبو عامر مدير عام الطب الوقائي، عن ضبط 3250 لتر مياه معبأة مجهولة المصدر يتم تصنيعها وتداولها دون أي تراخيص أو فحوصات صحية، وتبين أنها غير مطابقة للمواصفات.

وقد تم سحب عينات وإرسالها إلى معامل بنها للفحص، وجاءت النتائج بعدم مطابقة العينات بكتيريولوجيًا، بما يشكل خطرًا داهمًا على الصحة العامة.

واتخذت الحملة الإجراءات التالية:

تحرير محضر ضبط وتحفظ على الكميات المضبوطة.

تحرير محضر لعدم استيفاء المكان للاشتراطات الصحية.

تحرير محضر لعدم حمل المسؤول شهادة صحية سارية.

التوصية بغلق المصنع لإدارته بدون تراخيص ووجود مخاطر صحية جسيمة.


جاء ذلك بتنسيق مع الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية، والأستاذ محمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية، والأستاذ مصطفى فتحي مراقب الأغذية بالمديرية، وبمشاركة مكتب أغذية مركز بنها.

الجريدة الرسمية
