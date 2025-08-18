الإثنين 18 أغسطس 2025
إصابة شخصين في حادث مروري بقنا

اسعاف
أصيب شخصان، إثر وقوع حادث مروري على طريق نجع موسى بعد مصنع السكر بمركز نجع حمادي، بمحافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بتروسيكل، على طريق نجع موسى بعد مصنع السكر بمركز نجع حمادي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين إصابة شخصين، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بتروسيكل، على طريق نجع موسى بعد مصنع السكر بمركز نجع حمادي، وجرى نقلهما إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج اللازم.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

