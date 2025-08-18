الإثنين 18 أغسطس 2025
بينهم 112 طفلا، ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية بغزة لـ 263 شهيدا

غزة، فيتو
أكدت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 263 شهيدا بينهم 112 طفلا.

ارتفاع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت تسجيل 5 حالات وفاة نتيجة سوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية بينهم طفلان.

وأفادت مصادر طبية في غزة، اليوم الإثنين، باستشهاد 11 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

 

44 ألف طفل يتيم في غزة

 وأمس، قالت وزارة الصحة في غزة: إن هناك 44 ألف طفل يتيم في غزة، وأكثر من مليون طفل آخرين يعانون من صدمات نفسية.

 

حان الوقت لوقف إطلاق النار

كذلك، قالت وكالة الأونروا، أمس الأحد: إن سكان قطاع غزة يعيشون ظروفا غير إنسانية وحان الوقت لوقف إطلاق النار لإنهاء معاناتهم.

