إزالة 21 حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية بـ8 مراكز في أسيوط

قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ إزالة لـ 21 حالة تعد على أراض زراعية ومتغيرات مكانية وإصلاح زراعي وغير جادة في التقنين وذلك بنطاق 8 مراكز (منفلوط، الغنايم، أبنوب، الفتح، صدفا، القوصية والبداري، ساحل سليم) بالإضافة إلى حي غرب مدينة أسيوط ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 26 للإزالات الجاري تنفيذها خلال الفترة من 5 إلى 25 يوليو الجاري.

وأكد محافظ أسيوط تمكن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من تنفيذ إزالات على مساحة 1300 متر مربع، 190 فدانا و2 قيراط وسهم باستخدام معدات الوحدات المحلية لتلك المراكز والأحياء وبالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وممثلي جهات الولاية ومسئولي الإزالات وسط تواجد أمني وبإشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقًا لتكليفات مجلس الوزراء لمواجهة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

تنفيذ إزالة 7 حالات تعد فوري على الأراضي الزراعية

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط برئاسة وليد جمال رئيس المركز قد قامت بتنفيذ إزالة 7 حالات تعد فوري على الأراضي الزراعية وأملاك الإصلاح الزراعي وطلبات تقنين غير جادة، وقيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة البداري بتنفيذ إزالة 5 حالات تعد على أملاك الري فضلا عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم بقيادة عبداللطيف فضالة رئيس المركز بتنفيذ إزالة لحالتي تعد على أملاك الإصلاح الزراعي.

إزالة لـ 6 حالات تعد على أراض زراعية وأملاك الإصلاح الزراعي

واضاف محافظ أسيوط أن الوحدات المحلية لمراكز الغنايم، أبنوب، الفتح، صدفا، والقوصية قد قامت بتنفيذ إزالة لـ 6 حالات تعد على أراض زراعية وأملاك الإصلاح الزراعي ومتغيرات فورية وتقنين غير جادة بنطاق تلك المراكز وذلك خلال حملات برئاسة (أحمد ثابت رئيس مركز الغنايم، سوزان محمد رئيس مركز أبنوب، أبو العيون إبراهيم رئيس مركز الفتح، وهاني محمد إبراهيم رئيس مركز صدفا، وأسامة سحيم رئيس مركز القوصية) كل في نطاقه.

وأشار أبو النصر إلى مواصلة تنفيذ حملات الازالة والتعامل بكل حسم للتصدي لأي شكل من التعديات دون تهاون أو تقاعس استردادًا لحق الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة على أرقام (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) أو الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على الفيس بوك " https://www.facebook.com/assioutgovernorate" أو الارسال على الايميلasuinfo@mld.gov.eg بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

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