الإثنين 18 أغسطس 2025
موعد مباراة جنوب أفريقيا وأوغندا بكأس الأمم للمحليين

منتخب جنوب افريقيا،فيتو
منتخب جنوب افريقيا،فيتو

أمم أفريقيا للمحليين، يلتقي منتخب جنوب أفريقيا مع نظيره منتخب أوغندا في الجولة الخامسة لأمم أفريقيا للمحليين.

موعد مباراة جنوب أفريقيا وأوغندا بكأس الأمم الأفريقية للمحليين 

ومن المقرر أن تقام مباراة جنوب أفريقيا وأوغندا اليوم الإثنين الموافق 18 أغسطس في تمام الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت ومصر.

 

الإحصائيات بين المنتخبين توضح تفوقًا لجنوب أفريقيا؛ إذ التقى الفريقان في 4 مناسبات سابقة، تمكن خلالها “البافانا بافانا” من الفوز في 3 مباريات، بينما لم يحقق المنتخب الأوغندي أي انتصار، وانتهت مباراة واحدة فقط بالتعادل. 

 

وتعتبر هذه النسخة هي الثامنة من البطولة التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، كل عامين، هي الأولى في تاريخ البطولة التي تُنظم بشكل مشترك بين ثلاث بلدان، في خطوة تُعد تحضيرًا مهمًا لاستضافة كأس أمم أفريقيا 2027.

 

وقبل النسخة الثامنة، يتساوي المغرب والكونغو الديمقراطية في أكثر المنتخبات تتويجا بأمم أفريقيا للمحليين التي انطلقت عام 2009 في نسختها الأولى.

 

ونجحت ثلاث منتخبات عربية في التتويج بالبطولة، وهم المغرب بواقع لقبين ولقب واحد لكلا من ليبيا وتونس.

 

وجاء السجل التاريخي للبطولة كالتالي:

السجل التاريخي لأبطال كأس الأمم الأفريقية للمحليين قبل النسخة الثامنة 

الكونغو الديمقراطية مرتان (2009، 2016)   
المغرب مرتان (2018، 2020)   
ليبيا مرة واحدة (2014)   
السنغال مرة واحدة (2022)   
تونس مرة واحدة (2011)

 

 

