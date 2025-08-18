موعد مباراة ليدز يونايتد وإيفرتون في الدوري الانجليزي

الدوري الإنجليزي، تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية، اليوم الإثنين، إلى ملعب إلاند رود حيث يستضيف ليدز يونايتد فريق إيفرتون ضمن الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.



موعد مباراة ليدز يونايتد وإيفرتون



ومن المقرر أن تقام مباراة ليدز يونايتد وايفرتون اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025، وتنطلق صافرة البداية في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر.



التشكيلة المتوقعة لفريق ليدز يونايتد



يدخل ليدز يونايتد المباراة مدعومًا بعاملي الأرض والجمهور معتمدًا على مجموعة من اللاعبين المميزين في مختلف الخطوط، والتشكيل المتوقع جاء كالآتي:

حارس المرمى: لوكاس بيري.

الدفاع: شميت – ستروييك – رودون – جودموندسون.

الوسط: تاناكا – أمبادو – ستاتش.

الهجوم: جيمس – جنونتو – بيروي.



يغيب اللاعب ياكا بيجول بسبب الإيقاف.



التشكيلة المتوقعة لفريق إيفرتون



أما إيفرتون فيسعى لتقديم مباراة قوية رغم غياب بعض عناصره الأساسية، ومن المرجح أن يعتمد على التشكيلة التالية:

حارس المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: أوبراين – كين – تاركوفسكي – ميكولينكو.

الوسط: جاي – إيروجبونام – ديوزبري هال.

الهجوم: ماكنيل – نداي – باري.

يغيب المدافع برانثويت بداعي الإصابة بينما تحوم الشكوك حول مشاركة ميكولينكو.

