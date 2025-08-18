الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الجزائر والنيجر في كأس أمم أفريقيا للمحليين

منتخب الجزائر،فيتو
منتخب الجزائر،فيتو

يلتقي منتخب الجزائر مع النيجر، مساء اليوم الإثنين، في إطار مواجهات الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا للمحليين.

ويتواجد منتخبا الجزائر والنيجر، في المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين.

ترتيب الجزائر والنيجر 

ويحتل منتخب الجزائر، المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا، برصيد 5 نقاط، من الفوز في مباراة والتعادل في مواجهتين.

بينما يأتي منتخب النيجر، في المركز الخامس في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، تعادل في لقاء وخسر في مواجهتين.

موعد مباراة الجزائر والنيجر اليوم في كأس أمم أفريقيا للمحليين

وتقام مباراة الجزائر والنيجر، اليوم الإثنين 18 أغسطس، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتنقل مباراة الجزائر والنيجر، على قناة بي إن سبورت 6.

ويتأهل المتصدّر والوصيف من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الإقصائي في البطولة.

واستهل منتخب الجزائر مشواره في كأس أفريقيا للمحليين بفوز عريض 3- صفر على أوغندا صاحبة الأرض في الجولة الأولى للبطولة، ثم تعادل مع جنوب أفريقيا 1-1، وكرر التعادل بالنتيجة نفسها مع غينيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمم أفريقيا للمحليين الجزائر والنيجر بطولة كأس أمم أفريقيا بطولة امم افريقيا للمحليين بطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين بطولة أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا للمحليين كأس أمم أفريقيا

مواد متعلقة

موعد مباراة ليدز يونايتد وإيفرتون في الدوري الانجليزي

موعد مباراة إلتشي وريال بيتيس في ختام الدوري الإسباني

الدوري الإنجليزي، نتيجة الشوط الأول لمباراة أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد

اتحاد الكرة: نجاح 14 محكمة ومساعدة في اختبارات اللياقة البدنية

التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل يونايتد واستون فيلا بالدوري الإنجليزي

بسبب إمام عاشور، غرامة بالملايين وتوبيخ من الفيفا للنادي الأهلي

طاقم تحكيم مصري لمباراة جامبيا وبوروندي بتصفيات المونديال

طاقم تحكيم مصري يشارك في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لدوري الأبطال للكرة النسائية
ads

الأكثر قراءة

انخفاض 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

رابط نتيجة وظائف البريد المصري لعام 2025

لتر العباد يواصل الانخفاض، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع الطماطم وانخفاض البطاطس والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض الجوافة وارتفاع الرمان والتفاح في سوق العبور

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح حال المشركين عند قيام الساعة

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

8 موارد للهيئات الشبابية وفقا للقانون، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

هزار وملابس ملفتة ومطاردة خطيرة.. حكاية 3 طلاب بكليات القمة استفزوا المصريين بعد حادث الفتيات على طريق الواحات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح حال المشركين عند قيام الساعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 18 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads