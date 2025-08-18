موعد مباراة الجزائر والنيجر في كأس أمم أفريقيا للمحليين

يلتقي منتخب الجزائر مع النيجر، مساء اليوم الإثنين، في إطار مواجهات الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا للمحليين.

ويتواجد منتخبا الجزائر والنيجر، في المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين.

ترتيب الجزائر والنيجر

ويحتل منتخب الجزائر، المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا، برصيد 5 نقاط، من الفوز في مباراة والتعادل في مواجهتين.

بينما يأتي منتخب النيجر، في المركز الخامس في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، تعادل في لقاء وخسر في مواجهتين.

موعد مباراة الجزائر والنيجر اليوم في كأس أمم أفريقيا للمحليين

وتقام مباراة الجزائر والنيجر، اليوم الإثنين 18 أغسطس، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتنقل مباراة الجزائر والنيجر، على قناة بي إن سبورت 6.

ويتأهل المتصدّر والوصيف من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي الإقصائي في البطولة.

واستهل منتخب الجزائر مشواره في كأس أفريقيا للمحليين بفوز عريض 3- صفر على أوغندا صاحبة الأرض في الجولة الأولى للبطولة، ثم تعادل مع جنوب أفريقيا 1-1، وكرر التعادل بالنتيجة نفسها مع غينيا.

