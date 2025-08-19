الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو

أوضح الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره عن سورة السجدة، مدى إنكار المشركين للبعث ولقاء الله، مشيرا إلى تساؤلهم الذي يفيد استنكار هذا الشأن.

سورة السجدة الآية 10

قال تعالى: «وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ».

سورة السجدة الآية 10
سورة السجدة الآية 10

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 10 من سورة السجدة 

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: معنى {ضَلَلْنَا فِي الأرض} [السجدة: 10]، أي: غِبْنا فيها، واندثرتْ ذراتنا، بحيث لا نعرف أين ذهبت، وإلى أيِّ شَيء انتقلت، إلى حيوان أم إلى نبات؟ إذا حدث هذا {أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ} [السجدة: 10]، يعني: أيخلقنا الله من جديد مرة أخرى؟ والحق سبحانه يرد عليهم: {بَلْ هُم بِلَقَآءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ} [السجدة: 10].

 

إنكار البعث

وأضاف الشيخ الشعراوي: بل تفيد الإضراب عن كلامهم السابق، وتقرير حقيقة أخرى، هي أنهم لا ينكرون البعث والحشر، إنما ينكرون لقاء الله {بَلْ هُم بِلَقَآءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ} [السجدة: 10]؛ لأن مسألة الحشر مستحيل أنْ ينكروها؛ لأن الدليل عليها واضح. كما قال سبحانه: {أَفَعَيِينَا بالخلق الأول بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ} [ق: 15].

وأكمل الشعراوي: والذي خلق من العدم أولًا قادر على الإعادة من موجود، لأن ذراتك وخاماتك موجودة، فالإعادة أسهل من البَدْء؛ لذلك قال سبحانه: {وَهُوَ الذي يَبْدَؤُاْ الخلق ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ} [الروم: 27]، إذن: تكذيبهم ليس للبعث في حَدِّ ذاته، إنما للقاء الله وللحساب، لكنهم ينكرون البعث؛ لأنه يؤدي إلى لقاء الله، وهم يكرهون لقاء الله، فينكرون المسألة من بدايتها.

 

معلومات عن الشيخ محمد متولي الشعراوي

نشأ الشيخ الشعراوي في بيئة ريفية بسيطة، إذ ولد بقرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، في 15 أبريل عام 1911م، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

مؤلفاته

وقد حفظ الشيخ الشعراوي علمه وكتب له البقاء لعديد الأجيال في عدة مؤلفات علمية منها: “معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة”.

وفاة إمام الدعاة

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

لماذا منح الله نبيه يحيى الحنان بعد مولده؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

من خواطر الشعراوي، تعرف على أول حدث عقابي في تاريخ الديانات (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ محمد متولي الشعراوي محمد متولي الشعراوي الشعراوي سورة السجدة المشركين لقاء الله

مواد متعلقة

لماذا منح الله نبيه يحيى الحنان بعد مولده؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

من خواطر الشعراوي، تعرف على أول حدث عقابي في تاريخ الديانات (فيديو)

الأكثر قراءة

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025

نادي الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة أرض أكتوبر

برواتب تصل إلى 6 آلاف ريال، فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية

قرار جمهورى بتعيين ماجد إسماعيل رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عضو مجمع البحوث الإسلامية: رياح الخطر بدأت تهب على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads