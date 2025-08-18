حضريها في المنزل بمكونات اقتصادية، الوافل حلوى لذيذة تباع بأسعار عالية

طريقة عمل الوافل، الوافل من أشهى وأشهر أنواع الحلويات الغربية التي انتشرت في العالم كله، وأصبح يقدم كوجبة فطور لذيذة أو كسناك خفيف مع القهوة أو العصير.

وطريقة عمل الوافل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويتميز الوافل بقوامه الهش من الداخل والمقرمش قليلا من الخارج، ويحضر عادة باستخدام ماكينة خاصة تعطيه شكله الشبكي المعروف، ويمكن تقديمه بحشوات مختلفة، سواء مع الفواكه، أو الشيكولاتة، أو العسل، أو الكريمة، مما يجعله مناسب لجميع الأذواق.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الوافل.

مكونات عمل الوافل:-

2 كوب من الدقيق الأبيض

2 ملعقة كبيرة من السكر

2 ملعقة صغيرة من البيكينج بودر

ربع ملعقة صغيرة من الملح

2 بيضة كبيرة

كوب ونصف من الحليب السائل

نصف كوب من الزبدة الذائبة أو زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

طريقة عمل الوافل:-

في وعاء كبير، نخلط المكونات الجافة، الدقيق، السكر، البيكينج بودر، والملح.

في وعاء آخر، نخلط البيض مع الحليب والفانيليا جيدا باستخدام مضرب يدوي أو كهربائي حتى يصبح الخليط متجانس.

نضيف الزبدة المذابة أو الزيت إلى خليط البيض والحليب ونخلط جيدا.

نسكب الخليط السائل على المكونات الجافة ونقلب برفق باستخدام ملعقة خشبية أو سباتولا حتى تتجانس المكونات، مع مراعاة عدم المبالغة في التقليب حتى يظل قوام الوافل هش.

نسخن ماكينة الوافل وندهنها بقليل من الزيت أو الزبدة.

نسكب مقدار مناسب من العجين في الماكينة (عادة حوالي نصف كوب لكل قطعة) ثم نغلق الغطاء ونتركه حتى ينضج ويحصل على لون ذهبي جميل.

نخرج الوافل من الماكينة ونقدمه ساخن مع الإضافات المفضلة.

أفكار لتقديم الوافل

وافل بالشيكولاتة، يسكب صوص الشيكولاتة الذائبة مع رشة من المكسرات المحمصة.

وافل بالفواكه، يزين بشرائح الفراولة، الموز، أو التوت مع قليل من العسل أو صوص الكراميل.

وافل بالكريمة المخفوقة، يقدم مع الكريمة الطازجة ورشة من السكر البودر.

وافل مالح، يمكن تحضيره بدون سكر وتقديمه مع الجبن أو البيض كخيار للإفطار.

نصائح لنجاح الوافل

ولضمان نجاح الوافل فى البيت، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

تسخين ماكينة الوافل جيدا قبل وضع العجين حتى ينضج بشكل متساوي.

عدم الإكثار من العجين داخل الماكينة حتى لا يفيض.

يمكن إضافة ملعقة من الكاكاو البودر مع الدقيق لعمل وافل بالشيكولاتة.

للحصول على قوام هش أكثر، يمكن فصل البياض عن الصفار وخفق البياض حتى يصبح رغوي ثم إضافته للعجين في النهاية.

الوافل يمكن حفظه في الفريزر بعد خبزه، وعند الحاجة يسخن في الفرن أو المحمصة ليعود مقرمش.

القيمة الغذائية للوافل

يحتوي الوافل على الكربوهيدرات التي تمنح الطاقة، والبروتين من البيض والحليب، إضافة إلى الدهون الصحية عند استخدام زبدة أو زيت نباتي جيد، لكنه يعتبر من الحلويات الغنية بالسعرات الحرارية، لذلك يفضل تناوله باعتدال خاصة لمن يتبعون نظام غذائي لإنقاص الوزن.

