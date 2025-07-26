طريقة عمل الوافل، حلوى لذيذة وسريعة التحضير

طريقة عمل الوافل، الوافل من الحلوى الغربية الشهيرة التي انتشرت مؤخرًا في وقتنا الحاضر وله عشاق كثيرون ويقدم عادة بالشيكولاتة أو المربى.

وطريقة عمل الوافل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة بشرط وجود جهاز تحضير الوافل وهو يشبه ماكينة تسخين الساندويتشات، ما يسعد أفراد الأسرة خاصة الصغار.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الوافل.

مكونات عمل الوافل:

2 كوب دقيق أبيض منخول

2 بيضة

1 وربع كوب حليب

1/4 كوب زبدة مذابة

1/4 كوب سكر

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل الوافل:

في وعاء كبير، اخفقي البيض جيدا باستخدام مضرب يدوي أو كهربائي.

أضيفي الحليب والفانيليا والزبدة المذابة وقلبي جيدا.

في وعاء آخر، امزجي الدقيق مع السكر، البيكينج بودر، والملح.

أضيفي المكونات الجافة إلى المكونات السائلة تدريجيا مع التحريك حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

سخني ماكينة الوافل وادهنيها بقليل من الزبدة أو الزيت حتى لا يلتصق الخليط.

اسكبي مقدار مناسب من الخليط في الماكينة وأغلقيها.

اتركيه لمدة 3 إلى 5 دقائق أو حتى يأخذ اللون الذهبي.

قدمي الوافل ساخن مع صوص الشيكولاتة، العسل، السكر البودرة، أو شرائح الفواكه حسب الرغبة.

طريقة عمل الوافل

ولعمل الدوناتس

مكونات عمل الدوناتس:-

3 أكواب دقيق منخول

2 ملعقة كبيرة سكر

1/4 كوب زبدة لينة

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 بيضة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب حليب دافئ (أو حسب الحاجة للعجن)

زيت غزير للقلي

لتحضير التغطية (اختياري)

سكر بودرة

شيكولاتة مذابة (بيضاء أو داكنة)

فارماسيل ملون أو مكسرات مطحونة

طريقة عمل الدوناتس:-

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع الخميرة والسكر والملح.

أضيفي البيضة، الفانيليا، والزبدة، وابدئي بالعجن تدريجيا بإضافة الحليب الدافئ حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة.

استمري في العجن لمدة 10 دقائق يدويا أو 5 دقائق بالعجانة.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.

غطي العجينة واتركيها في مكان دافئ لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها. افردي العجينة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق بسمك 1 سم.

باستخدام قطاعة دونات أو كوب دائري، شكلي الدوائر، ثم اصنعي فتحة في الوسط.

رتبي قطع الدونات على ورق زبدة أو صينية مدهونة، وغطيها واتركيها 30 دقيقة لترتاح.

سخني الزيت على نار متوسطة، ثم اقلي الدونات حتى تصبح ذهبية اللون من الجهتين.

ضعيها على ورق مطبخ لتصفية الزيت الزائد.

اغمسي الدونات في الشيكولاتة المذابة أو رشيها بسكر بودرة أو فارماسيل.

لا تفرطي في إضافة الدقيق حتى لا تصبح العجينة قاسية.

تأكدي من حرارة الزيت، حيث يجب أن يكون متوسط السخونة.

يمكنك خبز الدونات في الفرن بدلا من القلي، ولكن القلي يعطيها طراوة أفضل.

قدميها مع القهوة أو الحليب.

احشيها بكريمة أو مربى باستخدام كيس حلواني.

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