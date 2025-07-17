طريقة عمل الوافل، بمكونات اقتصادية في البيت

طريقة عمل الوافل، الوافل من الحلوى الغربية الشهيرة التي انتشرت في مصر مؤخرا وتقدم بإضافات مختلفة خاصة الشيكولاتة وله عشاق كثيرون.

وطريقة عمل الوافل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تفضل بعض ربات البيوت تحضيره في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلًا من شرائه جاهزًا.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل الوافل.

مكونات عمل الوافل:

2 كوب دقيق أبيض منخول

2 بيضة كبيرة

1 وربع كوب حليب

1/4 كوب زبدة مذابة أو زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

طريقة عمل الوافل:-

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق والبيكينج بودر والسكر والملح.

في وعاء آخر، اخفقي البيض جيدًا، ثم أضيفي الحليب والفانيليا والزبدة المذابة وامزجي جيدا.

اسكبي المكونات السائلة على المكونات الجافة وقلبي حتى يتجانس الخليط (لا تخلطي كثيرا حتى لا يصبح الوافل قاسيًا).

سخني ماكينة الوافل وادهنيها بقليل من الزيت أو الزبدة باستخدام فرشاة.

صبي مقدار من الخليط في الماكينة حسب حجمها وأغلقي الغطاء.

اتركيه لمدة 4-6 دقائق أو حتى يصبح لونه ذهبي ومقرمش.

قدمي الوافل ساخنًا مع إضافات حسب الرغبة مثل العسل، أو شيكولاتة مذابة أو نوتيلا، أو شرائح موز أو فراولة، أو كريمة مخفوقة أو آيس كريم

لنجاح الوافل لا تفتحي الماكينة في منتصف الخبز حتى لا يلتصق العجين.

يمكنك حفظ الوافل في الفريزر بعد خبزه وإعادة تسخينه في التوستر عند الحاجة.

أضيفي ملعقة من الكاكاو للعجينة لتحصلي على وافل بالشيكولاتة.

طريقة عمل الوافل

ولعمل البان كيك

مكونات عمل البان كيك:

1 كوب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات

1 كوب حليب

1 بيضة

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

رشة فانيليا

طريقة عمل البان كيك:

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع البيكينج بودر والسكر والملح.

في وعاء آخر، اخفقي البيضة وأضيفي إليها الحليب والفانيليا والزبدة المذابة.

أضيفي المكونات السائلة إلى المكونات الجافة وامزجي بلطف حتى تحصلي على خليط متجانس وخالٍ من الكتل.

سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، وادهنيها بكمية صغيرة من الزبدة أو الزيت.

باستخدام مغرفة، اسكبي كمية مناسبة من الخليط في المقلاة.

عندما تظهر فقاعات على سطح البان كيك وتبدأ الحواف بالجفاف، اقلبيها على الجهة الأخرى.

اتركيها لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي.

قدمي البان كيك ساخن مع العسل، أو شرائح الموز، أو التوت، أو صوص الشوكولاتة حسب الرغبة.

لنجاح البان كيك، لا تخلطي العجين أكثر من اللازم حتى لا تصبح الفطائر مطاطية.

اتركي العجين يرتاح 5 دقائق قبل الطهي لتحصلي على بان كيك هش.

يمكن استخدام الحليب النباتي كبديل للحليب العادي.

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