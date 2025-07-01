الثلاثاء 01 يوليو 2025
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طريقة عمل الوافل في البيت بعجينة سهلة

الوافل، فيتو
الوافل، فيتو

طريقة عمل الوافل، الوافل من الحلوى السريعة والشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهي انتشرت في وقتنا الحالي وتقدم بحشوات مختلفة.

وطريقة عمل الوافل، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيره في المنزل بدلًا من شرائه جاهزًا لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الوافل.

مكونات عمل الوافل:

2 كوب دقيق أبيض

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

نصف ملعقة صغيرة ملح

2 بيضة

1 وربع كوب حليب

نصف كوب زبدة مذابة (أو زيت نباتي)

1 ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل الوافل:-

  • في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع السكر والبيكينج بودر والملح.
  • في وعاء آخر، اخفقي البيض جيدا ثم أضيفي الحليب، الزبدة المذابة، والفانيليا.
  • أضيفي الخليط السائل إلى الجاف تدريجيا وقلبي باستخدام مضرب يدوي حتى تتجانس المكونات، دون المبالغة في الخلط.
  • سخني آلة الوافل وادهنيها بالقليل من الزيت أو الزبدة حتى لا يلتصق العجين.
  • صبي كمية مناسبة من الخليط في الماكينة وأغلقي الغطاء.
  • اتركيه لمدة 3 إلى 5 دقائق أو حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمش.
  • قدمي الوافل ساخنًا مع صوص الشيكولاتة، أو العسل، أو شرائح الفواكه، أو الكريمة المخفوقة حسب الرغبة.
  • ملحوظة لا تخلطي العجينة كثيرا حتى لا يصبح الوافل قاسيا.
  • يمكن استخدام اللبن الزبادي بدلًا من الحليب للحصول على طراوة إضافية.
  • أضيفي رقائق شيكولاتة أو قرفة إلى العجين لمذاق مختلف.
  • يمكن تزيينه بشرائح موز مع عسل، أو مربى الفراولة أو التوت، أو نوتيلا مع بندق مجروش، أو آيس كريم فانيليا في الصيف.
طريقة عمل الوافل 
طريقة عمل الوافل 

ولعمل البان كيك 

مكونات عمل البان كيك:-

كوب دقيق

2 ملعقة سكر

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

رشة ملح

1 بيضة

1 كوب حليب

2 ملعقة زبدة ذائبة

فانيليا (اختياري)

طريقة عمل البان كيك: 

  • في وعاء كبير، امزج  الدقيق، السكر، البيكينج بوددر، ورشة الملح.
  • في وعاء آخر، اخفقى البيضة، ثم أضيفي الحليب، الزبدة الذائبة، والفانيليا إذا كنت تستخدمها.
  • اسكبي المكونات السائلة في الوعاء الذي يحتوي على المكونات الجافة.
  • اخلطي برفق حتى يتكون لديك خليط ناعمة.
  • تجنبي الخلط الزائد، فقد يؤدي ذلك إلى بان كيك قاسي.
  • سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، يمكنك دهنها بقليل من الزبدة أو الزيت.
  • استخدمي مغرفة لصب الخليط في المقلاة.
  • انتظري حتى تظهر فقاعات على سطح البان كيك، ثم اقلبيه واطهيه حتى يصبح لونه ذهبيًا.
  • قدّمي البان كيك ساخنًا مع العسل، أو شراب القيقب، أو الفواكه، أو الكريمة حسب الرغبة.
  • يمكنك إضافة الشيكولاتة، أو الفواكه المجففة إلى الخليط قبل الطهي لإضفاء نكهة إضافية.
  • تأكدي من عدم الخلط الزائد للحفاظ على قوام البان كيك خفيفًا.
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طريقة عمل الكب كيك فى خطوات بسيطة بمذاق لا يقاوم

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