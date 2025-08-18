بين المشقة والأصالة، مهنة البلاط المزايكو في البحيرة تواجه الاندثار (فيديو وصور)

وسط التطور الكبير في الصناعات خلال السنوات الأخيرة ولكن مازال العمل في المهن اليدوية يتواجد بشكل أصيل في الورش القديمة وتعد مهنة تصنيع البلاط المزايكو من اهم المهن، فلم يخل أي منزل من وجود البلاط المزايكو بكافة اشكاله وألوانه، وبدأت المهنة تندثر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب التطور الكبير في مجال صناعة البلاط والسيراميك الحديث.





40 عامًا من الكفاح داخل ورشة عم عبدالنبي في رشيد

وأشار عم عبدالنبي حطاب، صاحب ورشة تصنيع البلاط المزايكو في محافظة البحيرة وتحديدا مدينة رشيد، أنه يعمل بتلك المهنة منذ أكثر من 40 عاما وبدأ بها صبي يتعلم أصول المهنة من الصفر حتى أصبحت مهنته طيلة تلك الأعوام رغم المشقة والمجهود، موضحا أن تصنيع المزايكو له تاريخ كبير في مصر وليس فقط محافظة البحيرة، فهو يتمتع بصلابة كبيرة وأسعاره المناسبة مما يجعله مناسبا للجميع.





من المونة إلى المقشطة، مراحل صناعة البلاط المزايكو

كما أكد أيضا أن مراحل تصنيعه تحتاج إلى مجهود ووقت كبيرين والتي تبدأ من خلط المونة وتتكون من الأسمنت والكوالينا والرمل وبعدها اضافة المياة بنسب معينة ومن ثم وضعها بالمكبس بشكل طبقات تبدأ باللون الأبيض للبلاط المزايكو أو الأصفر للبلاط المخصص للرصيف في المرحلة الأولى وبعدها وإضافة المونة وكبسها بالمكبس الكهربي في شكلها النهائي.

وأضاف أنه بعد تشكيل البلاط يحتاج إلى رشه بالمياه والتي تعمل على تماسكه بشكل كبير ويترك أسبوع حتى يجف بشكل كامل في الشمس وهنا تأتي آخر مرحلة وهي تنظيف البلاط باستخدام آلة المقشطة وهي تعمل على تنظيفه بالمياه بشكل دائري حتى يصبح جاهز للبيع.



تراجع الاقبال ومهنة بلاط المزايكو تواجه الاندثار

وأشار العم عبد النبي أن المهنة خلال الفترة الأخيرة في محافظة البحيرة شهدت إقبالاً الله ضعيفا من المواطنين وبدأت المهنة في الاندثار نتيجة للتطور الكبير..



