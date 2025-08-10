فخار إدفينا في محافظة البحيرة، تحف فنية من الطين ومهنة تقاوم الاندثار (فيديو وصور)

تشتهر منطقة الفخارين بإدفينا في محافظة البحيرة بصناعة الفخار يدويا منذ سنوات طويلة فهي مهنة موروثة أبا عن جد لتصنيع كافة أشكال الأواني الفخارية وقطع الزينة، يعملون بها بكل صبر وحرفية عالية.



وأشار محمد الفخراني أنه يعمل في صناعة الفخار منذ أكثر من 20 عاما وارثا تلك المهنة من أجداده، حيث تعد عائلة الفخراني أشهر عائلة في محافظة البحيرة يعملون في صناعة الفخار بكل أشكاله يدويا بشكل كامل، بالإضافة إلى بناء أبراج الحمام في شتى محافظات مصر.

صناعة الفخار في محافظة البحيرة، فيتو

صناعة الفخار في محافظة البحيرة، فيتو

صناعة الفخار في محافظة البحيرة، فيتو

كما أوضح أن صناعة الفخار اليدوي مهنة قديمة الأزل توارثتها الأجيال حتى تلك اللحظة لذلك تعد من المهن الفرعونية التي تحمل تاريخا كبيرا، فهي مهنة مهمة وتحتاج الي حرفية كبيرة ومجهود متواصل في كافة مراحلها بداية من تجميع خليط التراب وحتى تجفيفها في الأفران.

وأكد أن عملية تصنيع القطعة الفخارية تحتاج إلى مراحل كثيرة متضمنة وقتا وصبرا كبيرا وتبدأ بجمع تراب الأفران البلدية ونشارة الخشب، بالإضافة إلى طين مجمع من القنوات المائية ومن بعدها يعمل على خلطها بنسب مياه معينة في حوض كبير لمدة يوم كامل حتي يتشرب الخليط ثم يقوم بتصفيته من المياه الزائدة.



وأضاف أنه بعد ذلك اليوم يقوم بتصفية المياة الزائد من خليط الطين ووضعه في آلة صغيرة لمزج الخليط بشكل اكبر للتحكم في قوامه ويصبح مناسبا ومثاليا لتشكيله إلى قطع مختلفة حسب المطلوب على طاولة صغيرة وبدائية من الخشب مستخدما احد قدميه في لفها بشكل معين ويعمل بيديه في التشكيل النهائي للقطعة.

كما أوضح أنه يعمل تحديدا في تصنيع أصيصات الزرع بأحجامها المختلفة والتي يتم تكوينها بالشكل النهائي لتأخذ شكلا أكبر على أربعة مراحل فيبدأ بحجم صغير ويتركها في شمس النهار الحارقة حتى تجف ثم يزيد من ارتفاعها وحجمها مكررا تلك المرحلة بعدد أربع مراحل حتى يصل للحجم المطلوب ومن بعدها يضعها في الأفران لمدة ما بين 3 إلى 4 ساعات على الأقل.







صناعة الفخار في محافظة البحيرة، فيتو

صناعة الفخار في محافظة البحيرة، فيتو

صناعة الفخار في محافظة البحيرة، فيتو

وقال الفخراني إن عوامل الجو لها دور كبير في سرعة أو بطء تكون القطعة الفخارية، ففي فصل الصيف يكون تكوين القطع الفخارية بشكل أسرع عن المعتاد بسبب حرارة الجو والسرعة في التجفيف عنها في الشتاء الذي يحتاج إلى ساعات وأيام، بالإضافة إلى وضعها بالأفران ساعات أطول.





وأشار إلى أن صناعة القطع الفخارية تختلف في الخليط المبدئي للتكوين من التراب والطين على حسب غرض التشكيل فالمكونات الأساسية لعمل الأواني الفخارية مثل الزير والقلة وغيرها تحتاج إلى نسب مختلفة من التراب أو الطين والمياه ونشارة الخشب.





وفي توارث الأجيال الحالية لتلك الحرفة، قال الفخراني إنه يعتبر هذا الجيل هو آخر جيل للصناعة بسبب الإرهاق والجهد والصبر المطلوب، بالإضافة إلى المقابل المادي القليل مما يجعل الجيل الجديد غير مقبل عليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.