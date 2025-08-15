رشيد بعدسة زياد ياسر، مصور يوثق جمال المدينة وتاريخها (فيديو وصور)

بعيون مصور هاو استطاع زياد ياسر أن يظهر جمال مدينة رشيد الساحرة بعدسات كاميرته الخاصة، حيث يتجول صاحب الـ24 عامًا ابن محافظة البحيرة في شوارع مدينة رشيد التاريخية ويرصد بعدة صور بزوايا مختلفة ومعبرة عن جمال المدينة المميز ونالت إعجاب الكثير من رواد التواصل الاجتماعي.

المصور زياد ياسر، فيتو

مسجد أبو مندور في رشيد بكاميرا زياد ياسر، فيتو

جبل أبو مندور، فيتو

قلعة قايتباي في رشيد، فيتو

قلعة قايتباي في رشيد، فيتو

وأكد زياد أنه يعشق التصوير الفوتوغرافي منذ الصغر وبدأ فعليًّا التصوير بعام 2017 بكاميرا التليفون المحمول، مشيرًا إلى أن من شجعه على ذلك هو والده الذي كان يصور أيضُا في الماضي بكاميرته الفليم ليوثق يومه وهو من أخذ بيده في بداية الطريق ليظهر جمال بيئته وطبيعتها الخلابة.



وأشار إلى أنه عمل جاهدًا ليظهر مدينة رشيد تحديدًا لأنها تعتبر ثاني مدينة أثرية إسلامية بعد مدينة القاهرة لاحتوائها على عدد كبير من المساجد الأثرية مثل مسجد أبو مندور والمحلى وزغلول والنور والجندي بالإضافة إلى المنازل الأثرية مثل الامصيلي عرب كلى والمناطق التاريخية مثل قلعة قايتباي وغيرها.

ريف مدينة رشيد، فيتو

ريف مدينة رشيد، فيتو

ريف مدينة رشيد، فيتو

ريف مدينة رشيد، فيتو

وأضاف أن المناطق الأثرية ليست فقط محتواه في التصوير ولكن أحب شيء لديه والذي أظهره في صوره وهو ملامح البسطاء من العاملين في المهن القديمة والورش التقليدية مثل ورش صناعة الأرابيسك والفخار اليدوي والطوب وجميع المهن اليدوية.

وأوضح أيضًا أن مؤخرًا انتشرت صوره على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير ونالت إعجاب الكثير خاصة صور بحيرة إدكو وهي بحيرة يعمل أهاليها في الصيد بمراكب صغيرة وتوجد في مدينة إدكو في محافظة البحيرة مضيفًا أن التفاصيل الصغيرة بالصور كان لها دور كبير في انتشارها.

بحيرة إدكو، فيتو

بحيرة إدكو، فيتو

بحيرة إدكو، فيتو

بحيرة إدكو، فيتو

وأكد أيضًا أنه يشارك في العديد من المسابقات المحلية بصور مميزة وحصل على الكثير من المراكز المتقدمة وكانت له بصمة خاصة حازت إعجاب كثير من رواد المعرض، مؤكدًا أن كل تصويره ومحاولاته بجهده الخاص ليواصل شغفه وإظهاره للعالم في أفضل صورة متمنيًا احترافه كمصور في قنوات وثائقية مهمة.

