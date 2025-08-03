انطلاق فعاليات ماراثون ذوي الهمم "خليك مكاني" وافتتاح معرض الحرف اليدوية بجمصة (صور)

شهد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، على مدار النهار والليل فعاليات ماراثون ذوي الهمم "خليك مكاني"، كما تابع احتفالية ثقافة الدقهلية، وافتتح معرض المجلس القومي للمرأة للحرف اليدوية، بحضور الدكتورة أمينة شلبي مقرر المجلس القومي بالدقهلية، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة، برعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

تفقد أجنحة معرض المنتجات والحرف اليدوية

تفقد نائب محافظ الدقهلية، أجنحة معرض المنتجات والحرف اليدوية، مشيدا بجودة المنتجات وتنوعها، مبديا إعجابه بهذا المستوى من المنتجات، التي تؤكد مكانة المرأة داخل المجتمع ومشاركتها جنبا إلى جنب في الإنتاج والصناعة وتوفير فرص عمل وفتح آفاق جديدة بالسوق، مؤكدا على توفير الدعم اللازم لتشجيع هذه المنتجات.

تفقد المنتجعات السياحية التي أقيمت بمدينة جمصة

كما تفقد "العدل" عدد من المنتجعات السياحية التي أقيمت بمدينة جمصة، وأشاد بمستوى وكفاءة الإنشاءات والتصميمات التي تعكس رؤية فنية ووجهة سياحية لرواد مدينة جمصة من مختلف المحافظات، والتي تخلق فرص استثمارية وتشجع على إقامة المزيد من المشروعات السياحية الجاذبة التي توفر فرص عمل جديدة للشباب.

قافلة الإسعاف الشاطئية

كما تفقد نائب المحافظ قافلة الإسعاف الشاطئية التي نظمتها الدكتورة أمينة النمر عميد كلية التمريض جامعة الدلتا للتوعية وقياس ضغط الدم والسكر للمصطافين والمترددين على المدينة، بالتنسيق مع مجلس مدينة جمصة والمجلس القومي للمرأة، كما تابع ماراثون ذوي الهمم الذي أقيم تحت إشراف الدكتورة سماح خميس.

اهتمام الدولة بنشر الوعي الثقافي والفني والترفيهي بين المواطنين

كذلك شهد نائب محافظ الدقهلية الاحتفالية الفنية والثقافية، التي نظمتها جامعة المنصورة بالتنسيق مع جامعة الدلتا، والمجلس القومي للمرأة، ومجلس مدينة جمصة، وأكد أن الاحتفالية تأتي في إطار اهتمام الدولة بنشر الوعي الثقافي والفني والترفيهي بين المواطنين واكتشاف المواهب في كافة المجالات، بالتنسيق مع الدكتورة مريم ويصا مدير مركز رعاية الموهوبين والمبتكرين بجامعة المنصورة، والدكتور إبراهيم جمال عضو هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة التي فقرات ولوحات فنية.

تشجيع الاستثمار والابتكار والإبداع.

وأشاد نائب المحافظ بالفعاليات التي أقيمت معربا عن تقديره لجهود جميع المشاركين، مؤكدا دعم المحافظة لكافة الفعاليات الثقافية والفنية والأدبية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء المحافظة لتشجيع الاستثمار والابتكار والإبداع.

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