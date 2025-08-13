الأربعاء 13 أغسطس 2025
محافظات

محافظة البحيرة تنظم قافلة سكانية شاملة لأهالي قرية أبو خطوة بدمنهور

قافلة سكانية بالبحيرة
قافلة سكانية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وبمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة، قافلة سكانية شاملة بقرية أبو خطوة التابعة لقرية سنهور لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية والبيطرية والاجتماعية والتوعوية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية  2030، التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجًا.

تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال العيادة المتنقلة، واستفادت منها 18 سيدة

شملت القافلة إجراء كشف طبي لأهالي القرية تضمن قياس ضغط الدم، ومستوى السكر، وفحص الاعتلال الكلوي، إلى جانب الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات 87 شخصًا، كما تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال العيادة المتنقلة، واستفادت منها 18 سيدة.

تجريع 200 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية

كما ضمت القافلة خدمات بيطرية مجانية تم خلالها تجريع 200 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية، إلى جانب إجراء الكشف الباطني والتناسلي على 43 رأسًا من الأبقار والجاموس، وتم تنفيذ حملات توعوية حول مرض السعار وأهمية التحصينات الدورية.

وضمن أنشطة المشاركة المجتمعية، تم توزيع ملابس جديدة ووجبات طعام جاهزة على أهالي القرية، استفاد منها 538 مواطنًا.

 القافلة ضمن سلسلة من القوافل السكانية

وشهدت القافلة عقد ندوات توعوية تناولت أهمية التعليم ومخاطر الهجرة غير الشرعية على الفرد والمجتمع، وتأتي هذه القافلة ضمن سلسلة من القوافل السكانية التي تنفذها محافظة البحيرة بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق التنمية المستدامة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

ads