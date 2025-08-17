10 صور ترصد حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

أحيا مساء أمس السبت، النجم الكبير عمرو دياب، حفلًا غنائيا خاصا بالساحل الشمالي بحضور جماهيري كبير، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

حفل عمرو دياب في الساحل

وصعد عمرو دياب فور المسرح على أنغام أغنيته يا أنا يا لأ وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي غنى معه على مدار ساعتين.

وقدم عمرو دياب فاصلا من أجمل أغاني ألبومه الجديد ابتدينا، خاصة أغنية خطفوني التي تصدرت قوائم الإستماع والمشاهدات عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة، وغناها معه الجمهور عدة مرات، كما غنى "ده لو اتساب وبحبه وانت الحظ وقمر ومتقلقش ونور العين والعالم الله وليلي نهاري وو غلاوتك".

أحمد حلمي وعمرو يوسف

وخلال الحفل ظهر الفنان أحمد حلمي وعمرو يوسف وهما يرقصان على المسرح خلال غناء عمرو دياب "يا بخته"، وقال عمرو دياب موجهًا كلامه لـ "حلمي" ويوسف": أنا بحيكم جدًا، ومش عارف أقولكم إيه.. بس أنا مبسوط أوي بصراحة وبشكركم جدا"، ليرد عليه "حلمي": "عمرو دياب هو 1 بس".

