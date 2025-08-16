أحمد حلمي وعمرو يوسف يفاجآن الهضبة علي مسرح حفله بالساحل (فيديو)

أحيا الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا خاصا في الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير

حفل عمرو دياب بالساحل الشمالي

وفوجئ الهضبة عمرو دياب بصعود كل من أحمد حلمي وعمرو يوسف علي مسرح حفله بالساحل الشمالي، وتفاعلا مع الجمهور بالرقص والغناء

وقال أحمد حلمي خلال الحفل:" عمرو دياب واحد بس

وقدم عمرو دياب خلال حفله عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، بالإضافة إلي غنائه أغاني ألبومه الجديد

وتصدر عمرو دياب، خلال الساعات الماضية، قوائم البحث والتريند على موقع "يوتيوب" في مصر وعدة دول عربية، بعد طرح ألبومه الغنائي الجديد الذي حقق انتشارًا واسعًا منذ اللحظات الأولى لإطلاقه.

ويضم الألبوم عددًا من الأغنيات المتنوعة بين الطابع الرومانسي والإيقاعات السريعة، وقد حظى بإقبال جماهيري ضخم انعكس في نسب المشاهدة المرتفعة على المنصات الرقمية، حيث تجاوزت بعض الأغاني حاجز المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وأكدت مصادر داخل فريق العمل أن عمرو دياب حرص على تقديم توليفة موسيقية تجمع بين أسلوبه المعروف والتجديد في الألحان والتوزيع، وهو ما ساهم في جذب قاعدة واسعة من الجمهور من مختلف الفئات العمرية.

كما شهدت المتاجر الرقمية ومواقع الاستماع تدفقًا كبيرًا في أعداد الاستماعات للألبوم، ما يعكس مكانة "الهضبة" كأحد أبرز النجوم المؤثرين في صناعة الموسيقى العربية، وقدرته المستمرة على تصدر المشهد الفني منذ أكثر من ثلاثة عقود.

