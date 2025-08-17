أيتن عامر تدخل المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

تعرضت الفنانة أيتن عامر لأزمة صحية خلال الساعات القليلة الماضية، اضطرتها للذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونشرت أيتن صورة لها وهي تتلقى جلسة أكسجين داخل المستشفى، وعلقت قائلة: "في أقل من 10 ساعات حالتي ساءت جدًا.. خدوا بالكم يا جماعة، الإنفلونزا دي صعبة جدًا".

من جانب آخر نفت الفنانة آيتن عامر الأنباء المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي عن زواجها من منتج شهير.



وكتبت آيتن عبر خاصية الإستوري على حسابها على إنستجرام: “تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخرًا أخبارًا غير دقيقة تتعلق بي، وأود أن أوضح بكل احترام أن ما تم نشره عار تمامًا من الصحة ولا يمت للواقع بصلة”.

وتابعت “أدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية قبل تداول أي أخبار احترامًا لأخلاقيات المهنة ولحقوق الأفراد”.

أحدث أعمال الفنانة أيتن عامر

وشاركت الفنانة آيتن عامر في موسم رمضان الماضي في مسلسل الحلانجي، بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري، من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

