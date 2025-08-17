تفاصيل وفاة المطرب الشاب نور محفوظ

أعلنت الفنانة بسنت النبراوى، وفاة المطرب الشاب “نور محفوظ”، بعد صراع مع المرض، وكتبت بسنت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، منشورًا قالت فيه: "مع السلامة يا نور إنا لله وإنا إليه راجعون.. يا رب يجعل مرضك فى ميزان حسناتك ويغفر لك".

وعانى الراحل في أيامه الأخيرة من أزمة صحية، وتم احتجازه داخل العناية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس، وتدهورت حالته في الساعات الأخيرة مما أدى إلى الوفاة، وظل يصارع المرض حتى وفاته.

وكان المطرب نور محفوظ قد أطلق أحدث أعماله الغنائية مؤخرًا، تحت عنوان سيبوني، من كلمات كريم الصباغ.

