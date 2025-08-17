الأحد 17 أغسطس 2025
يسرا تقترب من إنهاء مشاهدها في الست لما

يسرا
يسرا

أوشكت الفنانة يسرا على الانتهاء من تصوير جميع مشاهدها في فيلم "الست لما"، وتبقي لها ما يقرب من 20٪ فقط من أحداث دورها.

وتقوم أسرة فيلم “الست لما” على تصوير عدد من المشاهد داخل إحدى عمارات وسط البلد، وهذه المشاهد تجمع درة ويسرا وياسمين رئيس.

حيث تبدأ يسرا في تعنيف ابنة شقيقها التي تلعب دورها ياسمين رئيس وذلك في حضور صديقتها درة.

أبطال فيلم الست لما 

فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يطرح عدد من القضايا المرأة بشكل لايت، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب.

