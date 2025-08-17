لميس الحديدي تكشف تفاصيل غرق مدير التصوير تيمور تيمور

كشفت الإعلامية لميس الحديدي تفاصيل غرق مدير التصوير تيمور تيمور، بمنطقة سيدي حنيش بمحافظة مرسى مطروح، حيث كتبت منشورًا مطولًا قالت خلاله: “مأساة تيمور.. وفاة تيمور تيمور مدير التصوير الشاب الموهوب مأساة أصابتنا جميعا بالألم واحيانا بالغضب أيضا. فكل المعلومات حول حادث الغرق تشير إلى أنه كان يمكن إنقاذه إذا ما توفرت سبل سريعة للإنقاذ. طبعا هذا عمره وقدر الله لكن الله أمرنا بالأخذ بالأسباب”.

وأضافت: “اصطحب تيمور ابنه على قارب كياك صغير كعادتهما دائما.. البحر فى إحدى قرى منطقة #سيدى_حنيش بحر هادىء جدا يغرى المصطافين، بالدخول عميقًا.. إلا انه يبدو ان القارب قد انقلب بهما وكانت هناك موجات سحب كبيرة، عندها حاول تيمور أن ينقذ ابنه ويدفع به للخارج.. وعندما شاهده من هم على الشاطئ أسرعوا للدخول وإنقاذ الابن.. وعند العودة إلى تيمور كان #تيمور قد غرق وتوفى”.

وتابعت: “لماذا لم يتمكن تيمور من السباحة إلى الشاطئ؟ يبقى هذا هو اللغز لربما أصابه شد عضلي أو كانت تيارات السحب القوية، لكن لو كان هناك جت سكى سريع وسباحين منقذين وشاهدوا تيمور وهو يلوح لربما أنقذوه، أو ربما منعوه أصلا من نزول البحر إذا كان السحب عالي أو طالبوه بالعودة إذا ما لاحظوا أنه أبحر بعيدًا.. هناك أكواد معروفة لسلامة السباحة والشواطئ.. ولا يمكن أن تنفق المليارات على الخرسانة والحفلات والمطاعم ولا تكون هناك قواعد لسلامة الشواطئ”.

واستطردت: “كما توجد تراخيص سلامة بناء وأمن صناعي لتشغيل أى مصنع، فلا بد من ترخيص إنقاذ وسلامة الشواطئ ولا يمكن أن نترك ذلك لاختيارات القرى.. فهذه القرية مهتمة بالسلامة وتلك لا يهمها الأمر.. كما هو تأمين السيارة إجبارى فإن سلامة الشواطئ يجب أن تكون إجبارية وتراقب.. هل سنتعلم أم أن الحوادث ستتكرر كل عام؟

واختتمت قائلة: “رحم الله # تيمور وألهم أسرته الصبر والسلوان، وبالذات ابنه الذى سيفتقد أبًا ضحى بحياته كى يعيش”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.