الإثنين 18 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

عمرو سليم يخطف الأضواء في ليالي مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)

المايسترو عمرو سليم
المايسترو عمرو سليم

وسط أجواء ساحرة وحضور جماهيري حاشد، خطف المايسترو عمرو سليم الأضواء خلال مشاركته بمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، حيث قدم أمسية استثنائية أكدت مكانته كأحد أبرز صُنّاع الموسيقى في مصر والعالم العربي.

واستطاع سليم أن يمزج بين الأصالة والمعاصرة، مقدمًا مجموعة من الأعمال التي تنوعت بين المقطوعات الكلاسيكية والتوزيعات الجديدة للأغاني التراثية، نالت إعجاب الجمهور الذي تفاعل بحماس مع كل نغمة.

ولم تقتصر الأمسية على الأداء الموسيقي فحسب، بل كانت بمثابة عرض حي لعبقرية موسيقية متفردة، حيث تجلى الحس الفني الراقي للمايسترو عمرو سليم في تفاصيل الأداء، سواء في العزف أو القيادة

 

و عبر عدد من الحضور عن إعجابهم الشديد بالأمسية، مشيدين بروح الإبداع التي بثّها سليم في أجواء القلعة، والتي أعادت للأذهان الزمن الذهبي للفن الراقي.

 

ويُعد مهرجان القلعة من أبرز الفعاليات الثقافية في مصر، حيث يجمع نخبة من كبار الفنانين والموسيقيين في عروض تمتد لأيام، ويواصل المايسترو عمرو سليم من خلال مشاركته الفعالة، ترسيخ دوره كأحد أعمدة المشهد الموسيقي العربي.

