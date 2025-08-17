حلاوة المولد، طريقة عمل السمسمية في البيت بمكونات بسيطة

طريقة عمل السمسمية، السمسمية من أشهر حلويات المولد النبوي الشريف في مصر وعدد من الدول العربية، وتتميز بطعمها اللذيذ وقرمشتها الخفيفة، إضافة إلى فوائدها الغذائية العالية بفضل احتوائها على السمسم الغني بالفيتامينات والمعادن.

وطريقة عمل السمسمية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتعتبر السمسمية من الحلويات التقليدية التي ارتبطت بالاحتفال بالمولد، إذ لا يخلو أي بيت مصري في هذه المناسبة من أصناف الحلوى مثل الحمصية والفولية والسمسمية.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل السمسمية.

مكونات عمل السمسمية:-

كوبان من السمسم المحمص يمكنك تحميصه في مقلاة على نار هادئة حتى يصبح ذهبي اللون

كوب واحد من السكر الأبيض

ربع كوب من عسل الجلوكوز أو عسل نحل إذا رغبتى في طعم مختلف

ربع كوب ماء

ملعقة صغيرة عصير ليمون لمنع تبلور السكر

رشة فانيليا

قليل من الزيت لدهن الصاج أو الصينية

طريقة عمل السمسمية

اغسلي السمسم ثم جففيه جيدا.

ثم قومي بتحميصه على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتحول إلى لون ذهبي فاتح وتتصاعد رائحته المميزة، واتركيه جانبا ليبرد.

ضعي السكر مع الماء وعسل الجلوكوز في إناء على نار متوسطة.

استمري في التقليب حتى يذوب السكر تماما.

عند بدء الغليان، أضيفي عصير الليمون واتركي الخليط حتى يتحول إلى لون ذهبي مائل للكراميل.

أطفئي النار ثم أضيفي السمسم المحمص مباشرة إلى خليط السكر المكرمل.

قلبي بسرعة حتى يختلط السمسم تماما مع الكراميل.

ادهني سطح صينية أو رخامة بالقليل من الزيت.

اسكبي الخليط الساخن بسرعة وافرديه باستخدام النشابة المدهونة بالزيت أو بملعقة مدهونة.

يمكن التحكم في السمك حسب الرغبة رقيق أو سميك قليلا.

اتركي الخليط يبرد قليلا لمدة دقيقة أو دقيقتين.

باستخدام سكين مدهون بالزيت، قطعي السمسمية إلى مربعات أو مستطيلات متساوية.

اتركيها لتبرد تماما ثم قدميها.

لضمان نجاح السمسمية يجب العمل بسرعة عند إضافة السمسم للكراميل حتى لا يتصلب السكر قبل الفرد.

يمكن استبدال جزء من السمسم بالفول السوداني أو المكسرات لإضافة تنوع في الطعم.

يفضل حفظ السمسمية في علبة محكمة الإغلاق للحفاظ على قرمشتها.

يمكن استخدام ورق زبدة عند الفرد بدلا من الزيت لتسهيل التقطيع.

إذا أردتى طعم مميز، يمكن إضافة رشة قرفة أو فانيليا أثناء تحضير الكراميل.

القيمة الغذائية للسمسمية

والسمسمية من حلوى المولد التى لها قيمة غذائية عالية لاحتواء السمسم على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم والدهون الصحية، ومن فوائد السمسم:-

السمسم غني بالكالسيوم والحديد والزنك والمغنيسيوم، مما يجعله مقوي للعظام ومحسن لصحة القلب.

العسل أو الجلوكوز يمنح طاقة سريعة للجسم، لذا تعتبر السمسمية حلوى مناسبة في الشتاء لتدفئة الجسم.

احتواؤها على مضادات الأكسدة يساعد في تعزيز المناعة.

