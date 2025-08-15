تصل إلى 8 آلاف جنيه، أسعار علب حلاوة المولد 2025 في الأسواق

طرحت المحال التجارية حلوى المولد النبوي بعلب مختلفة الوزن والعدد؛ وبأسعار تختلف من محل إلى آخر، إذ تختلف محتويات علب حلاوة المولد حسب الجودة والنوع وعدد القطع الفاخرة.

أوجه الأختلاف بين علب الحلوى في المحال التجارية

وبالرغم من قرب أسعار حلوى المولد في المحال التجارية الشعبية الشهيرة بنظيرتها من العلامات التجارية، إلا أن الاختلاف في جودة القطع وعددها.

أسعار حلاوة المولد 2025

أسعار حلوى المولد متقاربة لكن الفرق في الجودة، فمثلًا طرح أحد المحال الشعبية الشهيرة علبة حلوى مولد بـ 5800 جنيه، وتحتوي على 314 صنفًا، بينما يوجد علبة حلوى مولد في أحد المحال «البراندات» بسعر 5 آلاف جنيه، وتحتوي على 18 علبة داخلية.

محتويات علب حلاوة المولد النبوي في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» محتويات علب حلاوة المولد النبوي في المحال التجارية الشعبية الشهيرة والبراندات، المعلنة بأسعار من 3400 جنيه إلى 8 آلاف جنيه؛ في السطور الأتية:

محتويات علبة حلوى المولد نحو 3400 جنيه

بلغ سعر علبة حلوى المولد نحو 3400 جنيه، وتحتوي على 74 صنفًا من الحلوى، منها 3 قطع ملبن سادة، 3 قطع ملبن جيلي، 3 قطع ملبن فول، 3 قطع ملبن مكسرات، قطعتين ملبن عين جمل، 5 قطع فوليه، 5 قطع حمصية، 5 قطع سمسمية.

كما تحتوي على 3 قطع جزرية فول، قطعتين جزرية بندق، 3 قطع علي بابا، قطعتين تمرية، قطعتين مربى زبيب، 3 قطع مربى مكسرات، 3 قطع بسيمة سادة، 3 قطع بسيمة مكسرات، قطعتين لديدة، قطعتين حمام، قطعتين لوزية، قطعتين بندقية.

ومعهم قطعتين كاجو، قطعتين فستق، قطعتين مكس مكسرات، 3 قطع سويسرول جوز هند، 3 قطع سويسرول عين جمل، قطعة كاساتا، قرص فول ميني، قرص سمسم ميني، قرص علف ميني.

محتويات علبة حلاوة المولد بـ 5 آلاف جنيه

بلغ سعر علبة حلاوة المولد «صندوق السلطان» نحو 5 آلاف جنيه، وتحتوي على 18 علبة لكل نوع من الحلوى، وهم: علبة نوجا فستق قمر الدين، علبة ملبن عين جمل حبل، علبة بسيمة بندق، علبة فولية، علبة سماسم، علبة بندقية، علبة فستقية، علبة لوزية، علبة لديدة، علبة حمام.

كما تحتوي على علبة هريسة زبيب جوز هند، علبة كريسبي، علبة دومية بندق، علبة ملبن فستق، علبة ملبن بندق، علبة قرص حمصية ميني، علبة قشطة بندق.

محتويات علبة حلوى المولد بـ 5800 جنيه

بلغ سعر علبة حلوى المولد «أرابيسك» نحو 5800 جنيه، وتحتوي على 314 صنفًا من الحلوى؛ وهم: 10 قطع ملبن سادة، 10 قطع ملبن جيلي، 8 قطع ملبن فول، 6 قطع ملبن مكسرات، 3 قطع ملبن عين جمل، 20 قطعة فولية.

وتحتوي أيضًا على 20 قطعة حمصية، 20 قطعة سمسمية، 10 قطع جزيرية فول، 5 قطع جزيرية بندق، 10 قطع علي بابا، 5 قطع تمرية، 10 قطع مربى زبيب، 6 قطع مربى مكسرات، 6 قطع بسبوسة، 6 قطع بسبوسة مكسرات.

كما تحتوي على: 6 قطع لديدة، 6 قطع حمام، 3 قطع لوز، 3 قطع بندقية، 3 قطع فستق، 3 قطع مكس مكسرات، 4 قطع سويسرول جوز هند، 4 قطع سويسرول عين جمل، 4 قطع كاساتا، قطعة شكلمة تركي، قطعة شكلمة حمراء، 5 أقراص فول ميني، 5 أقراص سمسم ميني، 5 أقراص حمص ميني، قرص علف، قطعة سجق، كيس جواهر.

محتويات علبة حلاوة المولد بـ 8 آلاف جنيه

بلغ سعر علبة حلاوة المولد «صندوق الوزير» نحو 8 آلاف جنيه، وتحتوي على 30 علبة لكل نوع من الحلوى، وهم علبتين نوجا فستق قمر الدين، علبتين ملبن عين جمل حبل، علبتين بسيمة بندق، علبتين فولية، علبتين سماسم، علبتين بندقية، علبتين فستقية، علبتين لوزية، علبتين لديدة، علبتين حمام.

كما تحتوي على علبتين هريسة زبيب جوز هند، علبتين كريسبي، علبتين دومية بندق، علبتين ملبن فستق، علبتين ملبن بندق، علبتين قرس حمصية ميني، علبتين قشطة بندق.

