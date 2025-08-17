الأحد 17 أغسطس 2025
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين بالفيوم

لقي شاب مصرعه، وأصيب 5 آخرين في حادثين متفرقين، على طريقي الفيوم – القاهرة، وأسيوط – القاهرة الغربي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مصرع شاب دهسته سيارة مسرعة

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مستشفى الفيوم العام، يفيد بوصول "محمد.ن"  في العقد الرابع من العمر، مصاب بعدة كسور، ونزيف، ولقي مصرعه قبل تقديم الإسعافات الأولية له، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى المستشفى، وتبين أن الشاب أثناء عبور الشارع، دهسته سيارة مسرعة، وفرت هاربة.

انقلاب سيارة على الطريق الغربي

كما تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارا من غرفة عمليات  شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين الروس، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

إصابة 7 أشخاص في حادث مروري على الصحراوي الغربي بالفيوم

 وتحرر محضرين بالحادثين، وتم العرض على النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد مناظرة الطب الشرعي، لمعرفة ساعة وسبب وتاريخ الوفاة، كما انتدب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث الثاني، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولت التحقيق.

