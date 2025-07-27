فيفا يحدد موعد مباراتي المنتخب الوطني مع إثيوبيا وبوركينا فاسو

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتحديد موعد مباراتي المنتخب الوطني الأول أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولتين السابعة والثامنة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراتي منتخب مصر مع إثيوبيا وبوركينا فاسو

وتقرر إقامة مباراة المنتخب الوطني مع إثيوبيا يوم 5 سبتمبر المقبل على أن تقام مباراة بوركينا فاسو بالعاصمة واجادوجو يوم 9 من نفس الشهر.

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، يوم الأحد 31 أغسطس المقبل، موعدا لانطلاق معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك

استاد القاهرة يستضيف مباراة مصر وإثيوبيا

ويقام معسكر منتخب مصر الوطني في أجندة سبتمبر المقبل، بأحد فنادق شرق القاهرة، والذي يستضيف معسكر الفراعنة منذ تولي الجهاز الفني الحالي بقيادة حسام حسن، على أن يؤدي منتخب مصر تدريباته اليومية باستاد القاهرة الدولي الذي يستضيف مباراته أمام إثيوبيا

التوأم حسام وإبراهيم حسن، فيتو

يذكر، أن فترة التوقف الدولي القادمة بأجندة الفيفا، تمتد في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر المقبلين، ويتخللها مباراتا الفراعنة منتخب مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو.

ترتيب مجموعة مصر

جدير بالذكر أن منتخب مصر، يتصدر مجموعته في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 برصيد ١٦ نقطة بعد انتهاء الجولات الست الأولى، يليه منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد ١١ نقطة ثم منتخب سيراليون ثالثا بثماني نقاط

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