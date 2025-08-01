الجمعة 01 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد أول مباراة في الدوري الممتاز والفريقان المتنافسان

فريق بيراميدز لكرة
فريق بيراميدز لكرة القدم، فيتو

تنتظر جماهير كرة القدم المصرية، بشغف كبير، انطلاق منافسات مسابقة الدوري الممتاز في نسخته الجديدة لموسم 2025 - 2026، والتي تقام بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار رابطة الأندية المحترفة بإلغاء الهبوط في الموسم الماضي. 

موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة يوم الجمعة المقبل 8 أغسطس، موعدا لانطلاق الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري الممتاز، والذي يشهد إقامة ثلاث مباريات.

المباراة الافتتاحية في مسابقة الدوري الممتاز

أما المباراة الافتتاحية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، فتنطلق صافرتها في تمام الخامسة مساء، وتجمع فريقي وادي دجلة ضد بيراميدز، وتقام على استاد السلام.

فريق وادي دجلة، فيتو
فريق وادي دجلة، فيتو

ومن جهة أخرى، يبدأ الأهلي حملة الدفاع عن لقبه المحلي بمواجهة فريق مودرن سبورت في الجولة الأولى، من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

 

جدول مباريات الأهلي في شهر أغسطس

الجولة الأولى: مودرن سبورت ضد الأهلي ( السبت 9 أغسطس الساعة 8 مساء)

الجولة الثانية: الأهلي ضد فاركو ( الجمعة 15 أغسطس الساعة 8 مساء)

الجولة الثالثة: “باي” راحة للفريق

الجولة الرابعة: غزل المحلة ضد الأهلي ( الاثنين 25 أغسطس الساعة 5 مساء)

الجولة الخامسة: الأهلي ضد بيراميدز ( السبت 30 أغسطس الساعة 8 مساء)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الممتاز رابطة الأندية المصرية وادي دجلة بيراميدز الأهلي مودرن سبورت الدوري المصري

مواد متعلقة

تعرف على بند القوة القاهرة كما ذكرته لائحة الدوري الممتاز (مستند)

يستمر 11 يوما، موعد أول توقف في الدوري الممتاز

مواعيد وملاعب مباريات بيراميدز في الدوري الممتاز 2025/ 2026

مواعيد مباريات القمة بالدور الأول في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

القبض على زوج أم مكة

الزمالك يخسر 3/1 من بروكسي في ختام المباريات الودية استعدادًا للدوري

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفول والعدس في الأسواق

الداخلية تعلن القبض على أم مكة وأم سجدة بتهمة بث فيديوهات تتضمن ألفاظ خادشة للحياء

إلغاء حفل عنبة بالعلمين الجديدة حدادا على ضحية حفل محمد رمضان

رفع المعاش لـ 2000 جنيه الأبرز، قرارات عمومية اتحاد نقابات المهن الطبية

تحقيقات موسعة في سقوط سيارة ملاكي بداخلها رجل وزوجته بحفرة عميقة في حدائق أكتوبر

رئيس إسكان النواب: أستبعد اعتراض رئيس الجمهورية على تعديلات قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

بزيادة تصل لـ 25 جنيهًا، ارتفاع أسعار الفول والعدس في الأسواق

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

تعرف على مصاريف خدمة حساب التوفير في بنك القاهرة

تعرف على اخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

أرقام وبطولات لويس دياز مع ليفربول بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سرقة وصلات الأطباق الفضائية المشفرة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم توزيع الخبز في المنام وعلاقته بالحصول على أموال

بعد حادث حفل محمد رمضان، حكم استعمال الألعاب النارية والمفرقعات والاتجار بهما

المزيد
الجريدة الرسمية
ads