موعد أول مباراة في الدوري الممتاز والفريقان المتنافسان

تنتظر جماهير كرة القدم المصرية، بشغف كبير، انطلاق منافسات مسابقة الدوري الممتاز في نسخته الجديدة لموسم 2025 - 2026، والتي تقام بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار رابطة الأندية المحترفة بإلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة يوم الجمعة المقبل 8 أغسطس، موعدا لانطلاق الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري الممتاز، والذي يشهد إقامة ثلاث مباريات.

المباراة الافتتاحية في مسابقة الدوري الممتاز

أما المباراة الافتتاحية في مسابقة الدوري المصري الممتاز، فتنطلق صافرتها في تمام الخامسة مساء، وتجمع فريقي وادي دجلة ضد بيراميدز، وتقام على استاد السلام.

فريق وادي دجلة، فيتو

ومن جهة أخرى، يبدأ الأهلي حملة الدفاع عن لقبه المحلي بمواجهة فريق مودرن سبورت في الجولة الأولى، من بطولة الدوري المصري الممتاز.

جدول مباريات الأهلي في شهر أغسطس

الجولة الأولى: مودرن سبورت ضد الأهلي ( السبت 9 أغسطس الساعة 8 مساء)

الجولة الثانية: الأهلي ضد فاركو ( الجمعة 15 أغسطس الساعة 8 مساء)

الجولة الثالثة: “باي” راحة للفريق

الجولة الرابعة: غزل المحلة ضد الأهلي ( الاثنين 25 أغسطس الساعة 5 مساء)

الجولة الخامسة: الأهلي ضد بيراميدز ( السبت 30 أغسطس الساعة 8 مساء)

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