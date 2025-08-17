الأحد 17 أغسطس 2025
رياضة

قمة الدوري الإنجليزي، التشكيل المتوقع لمباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد

يواجه مانشستر يونايتد ضيفه آرسنال، مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج. 

ويبحث الفريقان عن ضربة بداية مميزة في ظل فوز معظم الكبار في الجولة الأولى مثل ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال 

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد بالثلاثي الجديد بريان مبيومو وبنيامين سيسكو وماتيوس كونيا، في حين سيظهر في تشكيل آرسنال الوافدان الجديدان مارتن زوبيميندي وفيكتور جيوكيريس.

 التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد  

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: ليني يورو، هاري ماجواير، آيدن هيفين.

الوسط: أماد ديالو، كاسيميرو، برونو فيرنانديز، بريان مبيومو.

الهجوم: ماتيوس كونيا، بنيامين سيسكو.

التشكيل المتوقع لآرسنال 

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالهايس، ريكاردو كالافيوري.

الوسط: مارتن أوديجارد، مارتن زوبيمندي، ديكلان رايس. 

الهجوم: بوكايو ساكا، فيكتور جيوكيريس، جابرييل مارتينيلي.

أرسنال ضد مانشستر يونايتد التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد الدوري الانجليزي ال قمة الدوري الإنجليزي ليفربول ومانشستر سيتي مانشستر سي مانشستر سيتي و مانشستر سيتي وتوتنهام

الجريدة الرسمية
