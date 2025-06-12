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حوادث

النيابة تتحفظ على سائق ميكروباص انقلبت بركابها بطريق جوزيف تيتو وإجراء تحليل مخدرات له

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة النزهة بالتحفظ على سائق سيارة ميكروباص انقلبت بالركاب بطريق جوزيف تيتو بنزلة الكوبري في منطقة النزهة شرق القاهرة، مما أسفر عن إصابة 10 مواطنين بإصابات متفرقة واحالته الي الطب الشرعي وأخذ عينة من دمائه وإجراء تحليل مخدرات له. 

وكانت غرفة عمليات المرور تلقت إخطارا من الخدمات الأمنية المعينة بطريق جوزيف تيتو يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب ميكروباص بنزلة كوبري جوزيف تيتو في منطقة النزهة مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث وعادت الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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