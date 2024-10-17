انشغل بهاتفه الجوال، نجاة شاب من الموت دهسا تحت عجلات قطار في آخر ثانية (فيديو)

أنقذت العناية الإلهية شابا من الموت المحقق دهسا تحت عجلات قطار أثناء محاولة تخطيه القضبان الحديدية ومنشغلا بهاتفه المحمول.

فقد وثقت كاميرا مراقبة لحظة نجاة شاب في الأرجنتين من حادث مميت في بوينس آيرس، فبينما كان منشغلًا في تفحص هاتفه المحمول أثناء تخطي القضبان الحديدية، مر القطار بكامل سرعته، إلا أن العناية الإلهية أنقذته وجعلته ينتبه بآخر ثانية، فلامسه القطار فقط ليطيح الهاتف.

كما أوضحت اللقطات سقوط الشاب على القضبان سليما بلا خدوش، وسط ذهول المتواجدين بالمكان وقتها.