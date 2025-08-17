بعد حادث الشاطبي، لهو سائقي الميكروباص يثير المخاوف، وتحذيرات من كارثة على الطريق (فيديو)

كارثة على الطريق، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما لبعض سيارات نقل الركاب "الميكروباص" وهي تلهو في الشارع، وتسير بشكل متعرج من اليمين لليسار والعكس، في وضح النهار، دون اكتراث بأرواح الناس.

مقطع صادم لسيارات ميكروباص تلهو في الطريق

وتظهر في المقطع الصادم بعض سيارات نقل الركاب "ميكروباص"، كان سائقوها يلهون بسياراتهم في الشارع وفي وضح النهار، حيث كان سائقو السيارات يتمايلون بسياراتهم ويتأرجحون تارة على يمين الطريق وأخرى على اليسار، قاطعين الطريق أمام السيارات، ونزل أحدهم من سيارته في عرض الطريق، كعمل استعراضي، ثم عاد إليها مرة أخرى.

لهو سيارات الميكروباص في الطريق، فيتو



أثار مقطع الفيديو استياء العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدوا مخاوفهم من حدوث كارثة على الطريق بسبب لهو سائقى "الميكروباص"، وأكد البعض أن واقعة لهو السيارات حدثت في شارع مصطفى كامل بالإسكندرية، محذرين من وقوع كارثة على الطريق.

علقت الناشطة شاهيناز طاهر على واقعة لهو السيارات قائلة: "أمام كارفور السيوف شارع مصطفى كامل الاسكندرية لهو بالسيارات وتعريض الركاب والمارة للخطر".

سباقات السيارات في الإسكندرية خطر داهم

أما البلوجر إبراهيم الشاذلي، فقال: "والله ده كلام فاضي.. العالم دي لازم تتسحب رخصهم ولا ترد لهم علشان يكونوا عبرة لغيرهم، وأتمنى الداخلية تكون شافت الفيديو والاستجابة السريعة كما تعودنا منهم في الآونة الأخيرة لأن ده خطر داهم على المواطنين".

امام كارفور السيوف شارع مصطفى كامل الاسكندرية

لهو بالسيارات وتعريض الركاب والمارة للخطر pic.twitter.com/HKkTx81uPr — شاهيناز طاهر (@ChahinazTaher) August 16, 2025



في حين قال البلوجر أحمد أبو زيد: "أنا عايز أقول المسخرة، واللى محدش هيصدقها، يوم الجمعة ويوم الأحد فى نفس الشارع بيكون فيه سباق بعربات الكارو، وسباق بجد وفلوس ورهانات ومعروف جدًا لحد المعمورة، وأى حد مستغنى عن عربيته يسوق معاهم فى وقت السباق ده!".

أما الناشط حازم وير فيقول: "أنا ساكن في المكان ده.. كل يوم بيحصل كدا من سواقين المشروع".



الجدير بالذكر أن منطقة كورنيش الشاطبي بالإسكندرية شهدت حادثا مروريا مروعا، مؤخرًا، بعد أن قام سائق ميكروباص يدهس 9 أشخاص كانوا يعبرون الطريق، ما أسفر عن مصرع 2، وأصيب 7 آخرون بإصابات متفاوتة، الأمر الذي أثار استياء ومخاوف العديد من المواطنين.



