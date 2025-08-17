شعبة الخضروات توضح حقيقة انخفاض أسعار الطماطم وتكبد المزارعين خسائر كبيرة

أسعار الطماطم اليوم، سجلت أسعار الطماطم انخفاضات ملحوظة في الأسواق، خلال الفترة الحالية، مع شكوى البعض من تأثر المزارعين وتكبدهم الخسائر من الانخفاضات الكبيرة في سعر الطماطم.

فهل تواصل أسعار الطماطم الانخفاض، وهل يواجه المزارعون أزمة وخسائر من انخفاض سعر الطماطم؟

انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق

أكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، انخفاض سعر الطماطم في الأسواق انخفاضات ملحوظة.

أسعار الطماطم في سوق العبور

وأوضح «النجيب» لـ «فيتو» أن أسعار الطماطم تتراوح بين 3.5 جنيه و5.5 جنيه في سوق العبور لجملة الخضروات والفاكهة.

المزارعون يبيعون الطماطم بسعر التكلفة

وحول ما أثير بشأن تكبد المزارعين خسائر كبيرة من انخفاض أسعار الطماطم، قال إن المزارعين يبيعون الطماطم بسعر التكلفة، قائلًا: «الفلاحين بيبعوا الطماطم لا بيخسروا ولا بيكسبوا، لكن بسعر تكلفة زراعة الطماطم».

تأثير ارتفاع درجات الحرارة على محصول الطماطم

وأضاف: أن ارتفاع درجات الحرارة أثر على عدد من المحاصيل وخاصة الطماطم، مشيرًا إلى أن كميات الطماطم المطروحة في الأسواق تكفي احتياجات السوق.

التوقعات بشأن حالة الأسعار خلال الفترة المقبلة

وأوضح أنه لا يمكن توقع حالة الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن أسعار الخضروات يحددها آليات العرض وطلبات الشراء.

استقرار السوق حتى نهاية العروة الصيفية

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يظل السوق في وضع مستقر حتى نهاية الموسم الصيفي، وبداية طرح محاصيل الموسم الشتوي، إذ تنتهي العروة الصيفية في نهاية سبتمبر الجاري، وتبدأ الأسواق في استقبال العروة الشتوية في نهاية شهر أكتوبر.

وعلى صعيد آخر، جاءت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم، كالآتي:

تراوح سعر الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه للكيلو.

بين 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه للكيلو. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.

بين 6 جنيهات إلى 9 جنيهات. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 14 جنيها إلى 20 جنيها.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.

