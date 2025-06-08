الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هل تواصل أسعار الليمون الانخفاض في الأسواق بعد العيد؟ شعبة الخضروات توضح

سعر الليمون اليوم
سعر الليمون اليوم

أسعار الليمون اليوم، سجلت أسعار الليمون البلدي انخفاضا ملحوظا في سوق العبور خلال الأيام الماضية، وذلك عقب فترة ارتفاعات كبيرة وصل فيها سعر الليمون إلى 150 جنيهًا في أسواق التجزئة.

<strong>سعر الليمون اليوم</strong>
سعر الليمون اليوم

فهل تستمر الانخفاضات في أسعار الليمون بلدي خلال الفترة المقبلة، أم يعاود سعر الليمون الارتفاعات؟

<strong>سعر الليمون اليوم</strong>
سعر الليمون اليوم

أسعار الليمون البلدي في انخفاض يومي

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الليمون البلدي في انخفاض يومي، ومتوقع لها أن تواصل الانخفاض خلال خلال الفترة المقبلة.

<strong>سعر الليمون اليوم</strong>
سعر الليمون اليوم

أسعار الليمون تراجعت نحو 50% مقارنة بالشهور الماضية

وأوضح «النجيب» لـ «فيتو» أن أسعار الليمون تراجعت بنسبة  50% مقارنة بالشهور الماضية، وهي مؤشرات تشير إلى مواصلة الانخفاض في سعر الليمون خلال الفترة المقبلة.

<strong> حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة</strong>
 حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة

آليات العرض والطلب هي من تحدد أسعار الخضار والفاكهة

وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة؛ إلى أن آليات العرض والطلب هي من تحدد أسعار الخضار والفاكهة، إذ مع ارتفاع المعروض من كميات الخضروات والفاكهة مع تناسب طلبات الشراء؛ فإن أسعار الخضار والفاكهة ستكون في متناول جميع المواطنين.

<strong>سعر الليمون اليوم</strong>
سعر الليمون اليوم

أسعار الليمون اليوم في الأسواق

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» سعر الليمون في سوق العبور وأسواق التجزئة، فضلًا عن أسعار الليمون في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ في السطور الأتية: 

<strong>سعر الليمون اليوم</strong>
سعر الليمون اليوم

سعر الليمون اليوم في سوق العبور

البداية مع أسعار الليمون في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة؛ وجاءت كالأتي: 

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 25 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا.
<strong>سعر الليمون اليوم</strong>
سعر الليمون اليوم

 أسعار الليمون بلدي في أسواق التجزئة

وعن سعر الليمون بلدي في أسواق التجزئة، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو الليمون بلدي نحو 76.8 جنيه.

<strong>سعر الليمون اليوم</strong>
سعر الليمون اليوم

 سعر كيلو الليمون بلدي في أسواق التجزئة

وتراوحت أسعار كيلو الليمون بلدي في أسواق التجزئة؛ وفقًا للبوابة الحكومية بين 35 جنيهًا أقل سعر له في الأسواق، و120 جنيهًا أعلى سعر لليمون في الأسواق. 

<strong>سعر الليمون اليوم</strong>
سعر الليمون اليوم

أسعار الليمون في السلاسل الغذائية

وفيما يخص سعر الليمون في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فهي كالأتي:

  • بلغ سعر ليمون بلدي وزن 500 جرام نحو 38 جنيهًا.
  • بلغ سعر ليمون أضاليا وزن 500 جرام نحو 40 جنيهًا.
  • بلغ سعر ليمون بلدي درجة أولى وزن 500 جرام نحو 43 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو ليمون بلدي نحو 86 جنيهًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الليمون اسعار الليمون اليوم أسعار الليمون بلدي الخضار والفاكهــة الخضراوات والفاكهة الخضروات والفاكهة الليمون البلدي الليمون بلدي سعر الليمون سعر الليمون اليوم سعر كيلو الليمون سوق العبور شعبة الخضروات شعبة الخضراوات والفاكهة ليمون بلدي

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ألمانيا وفرنسا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025

جريمة عائلية تهز الحوامدية، مقتل شاب على يد شقيقه طعنًا بسلاح أبيض

الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول لشخص تباهى بتواجده داخل جراج قسم شرطة بالقاهرة

تكلفة بالمليارات وتهيئة الشباب لتقاضي راتب 50 ألف جنيه شهريا، تفاصيل مبادرة "الرواد الرقميون"

طبيب على متن السفينة "مادلين": مسيرات الاحتلال تحلق فوق رؤوسنا منذ ساعات

ننشر التقرير الطبي الخاص بالتعدي على مسئول حماية الأراضي بسوهاج (صور)

تطلق اسمه على أحد الشوارع، العاشر من رمضان تخلّد ذكرى بطلها خالد عبد العال

دوري الأمم الأوروبية، منتخب فرنسا يتقدم على ألمانيا 1-0 في الشوط الأول

خدمات

المزيد

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

استقرار أسعار السكر في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مصروفات كلية النقل الدولي واللوجستيات 2025 وأماكنها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن المعاني الروحية لمناسك الحج (فيديو)

تفسير حلم لعب كرة القدم في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية

مسجد الغمامة بالمدينة المنورة، سر تسميته وأشهر أسمائه وقيمته التاريخية

المزيد
الجريدة الرسمية