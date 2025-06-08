هل تواصل أسعار الليمون الانخفاض في الأسواق بعد العيد؟ شعبة الخضروات توضح

أسعار الليمون اليوم، سجلت أسعار الليمون البلدي انخفاضا ملحوظا في سوق العبور خلال الأيام الماضية، وذلك عقب فترة ارتفاعات كبيرة وصل فيها سعر الليمون إلى 150 جنيهًا في أسواق التجزئة.

سعر الليمون اليوم

فهل تستمر الانخفاضات في أسعار الليمون بلدي خلال الفترة المقبلة، أم يعاود سعر الليمون الارتفاعات؟

سعر الليمون اليوم

أسعار الليمون البلدي في انخفاض يومي

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الليمون البلدي في انخفاض يومي، ومتوقع لها أن تواصل الانخفاض خلال خلال الفترة المقبلة.

سعر الليمون اليوم

أسعار الليمون تراجعت نحو 50% مقارنة بالشهور الماضية

وأوضح «النجيب» لـ «فيتو» أن أسعار الليمون تراجعت بنسبة 50% مقارنة بالشهور الماضية، وهي مؤشرات تشير إلى مواصلة الانخفاض في سعر الليمون خلال الفترة المقبلة.

حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة

آليات العرض والطلب هي من تحدد أسعار الخضار والفاكهة

وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة؛ إلى أن آليات العرض والطلب هي من تحدد أسعار الخضار والفاكهة، إذ مع ارتفاع المعروض من كميات الخضروات والفاكهة مع تناسب طلبات الشراء؛ فإن أسعار الخضار والفاكهة ستكون في متناول جميع المواطنين.

سعر الليمون اليوم

أسعار الليمون اليوم في الأسواق

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» سعر الليمون في سوق العبور وأسواق التجزئة، فضلًا عن أسعار الليمون في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ في السطور الأتية:

سعر الليمون اليوم

سعر الليمون اليوم في سوق العبور

البداية مع أسعار الليمون في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة؛ وجاءت كالأتي:

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 25 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا.

سعر الليمون اليوم

أسعار الليمون بلدي في أسواق التجزئة

وعن سعر الليمون بلدي في أسواق التجزئة، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو الليمون بلدي نحو 76.8 جنيه.

سعر الليمون اليوم

سعر كيلو الليمون بلدي في أسواق التجزئة

وتراوحت أسعار كيلو الليمون بلدي في أسواق التجزئة؛ وفقًا للبوابة الحكومية بين 35 جنيهًا أقل سعر له في الأسواق، و120 جنيهًا أعلى سعر لليمون في الأسواق.

سعر الليمون اليوم

أسعار الليمون في السلاسل الغذائية

وفيما يخص سعر الليمون في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فهي كالأتي:

بلغ سعر ليمون بلدي وزن 500 جرام نحو 38 جنيهًا.

بلغ سعر ليمون أضاليا وزن 500 جرام نحو 40 جنيهًا.

بلغ سعر ليمون بلدي درجة أولى وزن 500 جرام نحو 43 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو ليمون بلدي نحو 86 جنيهًا.

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