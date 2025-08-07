الخميس 07 أغسطس 2025
اقتصاد

أسعار الخضار اليوم الخميس، ارتفاع 6 أصناف وانخفاض الطماطم والبصل والليمون

سعر الخضار اليوم،
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 7 أغسطس 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار اليوم الخميس

  • تراوح سعر الطماطم بين 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه للكيلو، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5.5 جنيه إلى 11.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر كيلو البصل

  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 12 جنيها إلى 20 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 13 جنيها.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 40 إلى 60 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 3.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 7 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 4 إلى 6 جنيهات.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 14 إلى 18 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 10 إلى 16 جنيها.
  3. تراوح سعر البامية من 16 إلى 32 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر قثاء بين 7 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

