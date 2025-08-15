الجمعة 15 أغسطس 2025
رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمرضى

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، مساء اليوم الجمعة، جولة تفقدية مفاجئة بالمستشفيات الجامعية يرافقه الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

خطورة إدمان السوشيال ميديا، أوقاف القليوبية تنظم لقاء توعويا للأطفال

بحد أدنى 185 درجة، "تعليم القليوبية" تعلن فتح فصول الخدمات لطلاب أولى ثانوى

واطمأن "الجيزاوى" خلال جولته التي شملت أقسام " الاستقبال والباطنة والعظام ومركز السموم وبنك الدم وحضانات الأطفال المبتسرين" على انتظام سير العمل والخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

كما استمع رئيس جامعة بنها  إلى بعض المرضى ومرافقيهم لمعرفة مستوى رضاهم عن الخدمات الطبية التي تقدمها لهم المستشفيات الجامعية.

وأكد رئيس الجامعة خلال جولته أن المستشفى الجامعى حريصة على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى،  موجها الشكر للأطقم الطبية والتمريض والعاملين وكل القائمين على تقديم الرعاية الصحية بمستشفيات بنها الجامعية في القيام بواجبهم تجاه المرضى.

