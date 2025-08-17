9 سيارات إطفاء لإخماد حريق مصنع كتان في زفتى بالغربية

شهدت قرية شبراملس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية اليوم اندلاع حريق هائل داخل مصنع كتان مما أثار حالة من الذعر بين الأهالي بالمنطقة.

وكان العميد مأمور مركز شرطة زفتى تلقى إخطارًا يفيد بنشوب الحريق داخل المصنع وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث حيث تم الدفع بـ9 سيارات إطفاء، بالإضافة إلى 12 سيارة مياه تابعة لشركة مياه الشرب بالغربية، لمحاصرة النيران ومنع امتدادها.

وتواصل قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية جهودها للسيطرة على الحريق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من أعمالها لحصر الخسائر والتأكد من عدم وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

