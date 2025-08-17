الأحد 17 أغسطس 2025
9 سيارات إطفاء لإخماد حريق مصنع كتان في زفتى بالغربية

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق ضخم داخل مصنع كتان

شهدت قرية شبراملس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية اليوم اندلاع حريق هائل داخل مصنع كتان مما أثار حالة من الذعر بين الأهالي بالمنطقة.

سقوط موظف كهرباء أثناء عمله بقرية الفرستق في الغربية

حل أزمة أطباء النساء والتوليد بجامعة طنطا وعودة العمل لطبيعته (صور)

وكان العميد مأمور مركز شرطة زفتى تلقى إخطارًا يفيد بنشوب الحريق داخل المصنع وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث حيث تم الدفع بـ9 سيارات إطفاء، بالإضافة إلى 12 سيارة مياه تابعة لشركة مياه الشرب بالغربية، لمحاصرة النيران ومنع امتدادها. 

وتواصل قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية جهودها للسيطرة على الحريق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من أعمالها لحصر الخسائر والتأكد من عدم وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح. 

