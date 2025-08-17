جامعة المنصورة: مصطفى المعاملي مراقبا فنيا بنهائي كأس العالم للناشئين لكرة اليد

أعلنت جامعة المنصورة عن اختيار الكابتن مصطفى المعاملي – المدير التنفيذي للقرية الأولمبية بجامعة المنصورة – للعمل مراقبًا فنيًا للمباراة النهائية ببطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد، والتي تجمع بين منتخبي إسبانيا وألمانيا، والمقامة حاليًا في القاهرة.

وذلك في إطار الثقة الكبيرة التي يحظى بها الكفاءات المصرية في المحافل الرياضية الدولية.

هذا الاختيار تقديرًا لخبراته المتميزة في مجال كرة اليد وإدارته الناجحة.

ويأتي هذا الاختيار تقديرًا لخبراته المتميزة في مجال كرة اليد وإدارته الناجحة للعديد من الفعاليات والبطولات الرياضية، مما يعكس مكانة الكوادر المصرية على الساحة الدولية.

الجامعة تفخر دائمًا بأبنائها المبدعين في شتى المجالات

وقد أشاد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل الجامعة الحافل بالتميز والريادة، مؤكدًا أن الجامعة تفخر دائمًا بأبنائها المبدعين في شتى المجالات، وتحرص على دعمهم وتشجيعهم بما يعزز من مكانة الجامعة ومصرنا الحبيبة على الساحة الدولية.

بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام هي النسخة الحادية عشرة

وجدير بالذكر أن بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام هي النسخة الحادية عشرة من بطولة العالم لكرة اليد، التي تُقام في مصر من 6 إلى 17 أغسطس تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة اليد. وهذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يُنظم فيها الاتحاد المصري لكرة اليد البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.