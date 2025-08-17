بعد إحالتهم للجنايات، العقوبات المتوقعة لمتحرشي فتاة الواحات

أحالت النيابة العامة المتهمين في واقعة التحرش الجماعي بفتاة على طريق الواحات إلى محكمة الجنايات، بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهم في محاصرتها والاعتداء عليها لفظيًا وجسديًا أثناء قيادتها سيارتها على الطريق، في مشهد وثقته كاميرات الهواتف وانتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والسؤال المطروح الآن على مواقع التواصل: أي عقوبة تنتظر الجناة؟

هكذا يتعامل القانون مع التحرش بالفتيات

القانون يتعامل مع مثل هذه الوقائع بصرامة منذ تعديل مواد مكافحة التحرش عام 2014، والتي تم تشديدها في 2021، حيث نصت المادة 306 مكرر (أ) و(ب) من قانون العقوبات على معاقبة كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص بإيحاءات أو أفعال جنسية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة قد تصل إلى 100 ألف جنيه.

وتصل العقوبة إلى السجن المشدد من ثلاث إلى خمس سنوات إذا كان الفعل في صورة تحرش جماعي أو ارتبط بتهديد أو ملاحقة للمجني عليها.

عقوبة التحرش الجماعي

وبحسب خبراء قانونيين، فإن وصف الواقعة باعتبارها «تحرشًا جماعيًا مع الترويع والتطويق» يضع المتهمين تحت طائلة المادة 268 أيضًا الخاصة بهتك العرض، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن المشدد لمدة 7 سنوات، كما أن تصوير الواقعة ونشرها عبر الإنترنت قد يضيف شقًا آخر من العقوبات بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتعد إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات مؤشرًا على تشدد الدولة في التعامل مع هذه الجرائم، خاصة أن القضية أثارت موجة غضب شعبي واسع. ومن المتوقع أن تكون جلسات المحاكمة تحت متابعة مكثفة من الرأي العام، باعتبارها اختبارًا لتطبيق التشريعات الجديدة الرادعة ضد التحرش والعنف الجنسي.

كان فريق التحقيق المختص قد باشر فحص مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مطاردة 3 سيارات لفتاة على طريق الواحات، وكشف الفحص أن سائقي 3 سيارات كانوا يقومون بحركات استعراضية وطاردوا سيارة تقودها فتاة على طريق الواحات ما تسبب في اصطدامها بسيارة نقل على الطريق.

وعمل فريق التحقيق على فحص مقطع الفيديو لبيان ملابسات وظروف الواقعة وتوقيت حدوثها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.