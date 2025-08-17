تعرف على شروط التحويل من حساب لآخر داخل بنك مصر

تشمل قائمة الشروط اللازمة لتحويل بين الحسابات في بنك مصر العديد من الخطوات الأساسية.

وتضم تلك الخطوات لإتمام عملية التحويل بين الحسابات في بنك مصر ما يلي:

شروط التحويل من حساب لآخر داخل بنك مصر

التحويل يتم من حساب بنك مصر لحساب آخر داخل بنك مصر.

عمولة التحويل 5 جم على أي مبلغ تخصم من المحول منه فقط.

كشف بنك مصر عن الحد الأقصى يوميا لشحن المحفظة الإلكترونية.

شحن محفظة بنك مصر

وأضاف بنك مصر إن الحد الأقصى اليومي لشحن المحفظة من كل بطاقات العميل هو 5000 جم، وذلك من كافة البطاقات المرتبطة بالمحفظة وليس لكل بطاقة على حدة.

وأوضح البنك أنه لابد من مرور 24 ساعة من وقت التحويل بقيمة 5000 جم حتى يصبح متاحا التحويل مرة أخرى ويتم احتسابه من آخر توقيت شحن العميل خلال اليوم السابق وليس مع بداية كل يوم.

كشف بنك مصر عن خطوات الاشتراك في الإنترنت والموبايل البنكي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر والمنتشرة في كل أنحاء الجمهورية.

وتضم قائمة خطوات اشتراك عملاء بنك مصر في الإنترنت البنكي والموبايل البنكي من ماكينات الصراف ما يلي:

استخدام بطاقة بنك مصر للاشتراك في الإنترنت البنكي

أدخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك

أدخل رقم بطاقتك البنكية

أدخل الرقم السري للبطاقة على الـ ATM

أدخل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية الخاصة بك

الموافقة على الشروط والأحكام

إنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور.

