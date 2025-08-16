جامعة المنصورة الثالثة محليًا وضمن أفضل 700 جامعة في العالم بتصنيف شنغهاي 2025

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، تحقيق الجامعة إنجازًا أكاديميًا جديدًا بموقعها المتميز في التصنيف الصيني (ARWU) شنغهاي لعام 2025، حيث جاءت الثالثة على مستوى الجامعات المصرية، وضمن الفئة (601–700) عالميًا، وهو ما يضعها بين أفضل جامعات العالم للسنة الثامنة على التوالي.

السنوات الأخيرة شهدت تقدمًا ملحوظًا في موقع الجامعة بمختلف التصنيفات العالمية

وأكد الدكتور شريف خاطر أن السنوات الأخيرة شهدت تقدمًا ملحوظًا في موقع الجامعة بمختلف التصنيفات العالمية المرموقة، وهو ما يعكس نجاحها في تطبيق خطط تطوير شاملة، والالتزام بالمعايير الأكاديمية الدولية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح أن هذا التطور المستمر هو ثمرة جهد جماعي من أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والإداريين، والطلاب، ويعكس إصرار الجامعة على تحقيق التميز والريادة، مشيرًا إلى أن استمرار جامعة المنصورة في تصنيف شنغهاي يعكس جودة إنتاجها البحثي وفاعلية خططها في تشجيع النشر العلمي بالمجلات المرموقة، وتعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية مع مؤسسات وجامعات دولية، بما يخدم المجتمع محليًا ودوليًا.

الجامعة تمضي بخطى ثابتة لتعزيز مكانتها العالمية عبر دعم الابتكار والبحث العلمي

وأضاف أن الجامعة تمضي بخطى ثابتة لتعزيز مكانتها العالمية عبر دعم الابتكار والبحث العلمي، واستقطاب الكفاءات المتميزة، وتطوير البرامج الأكاديمية بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة، إسهامًا في النهضة العلمية والمعرفية لمصر.

الجامعة تضع الارتقاء بالتصنيفات العالمية في صدارة أولوياتها

ولفت إلى أن الحفاظ على هذا الترتيب المتميز، رغم المنافسة العالمية القوية، هو نتاج عمل مؤسسي وخطط استراتيجية تستهدف تنمية الكوادر العلمية وتوسيع التعاون الدولي، مؤكدًا أن الجامعة تضع الارتقاء بالتصنيفات العالمية في صدارة أولوياتها، لما يمثله من انعكاس مباشر على جودة التعليم والبحث العلمي.

التزام الجامعة بتوفير بيئة بحثية متطورة وتحفيز الباحثين

من جانبه، أوضح الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن الحفاظ على هذا الترتيب المتميز في تصنيف عالمي بحجم "شنغهاي" يعكس التزام الجامعة بتوفير بيئة بحثية متطورة، وتحفيز الباحثين على إنتاج أبحاث رصينة ذات تأثير دولي، وهو ما يعزز من سمعتها الأكاديمية على المستويين المحلي والعالمي.

معايير تصنيف شنغهاي

ويعتمد تصنيف شنغهاي على مجموعة من المعايير الدقيقة، أبرزها: عدد الحاصلين على جوائز نوبل أو ميداليات تخصصية من خريجي وأعضاء هيئة التدريس، حجم الأبحاث المنشورة في مجلتي "Nature" و"Science"، معدل الاستشهادات المرجعية بالأبحاث في السنوات الخمس الأخيرة، ونسبة الأداء الأكاديمي بالنسبة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس.

وتستمر جامعة المنصورة في ترسيخ مكانتها الأكاديمية عالميًا، رغم افتقادها حتى الآن لمعيار الحاصلين على جوائز نوبل، ما يجعل وجودها في قائمة أفضل ألف جامعة على مستوى العالم إنجازًا استثنائيًا، ويؤكد قدرتها على المنافسة بقوة في مجال البحث العلمي والإنتاج المعرفي على الساحة الدولية.

