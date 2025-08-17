الأحد 17 أغسطس 2025
"تقصي وفيات الأمهات".. دورة تدريبية بصحة الفيوم

قال الدكتور أيمن عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن الإدارة العامة لصحة الأم والطفل بوزارة الصحة أقامت تدريبا لمسئولى تقصى وفيات الأمهات، بإدارة صحة المرأة والطفل بمديرية الصحة بالفيوم، والإدارات الصحية  بالمراكز، للتدريب علي ميكنة تقصي وفيات الأمهات.

الهدف من التدريب

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن الهدف من التدريب يهدف إلى سرعة ودقة الوصول إلى حالات وفيات الأمهات والإناث في سن الإنجاب فور تسجيلها في مكاتب الصحة على السيستم، ما يسمح بالحصول على المعلومات اللازمة عن الحالات بشكل سريع لعمل التقصي اللازم والوقوف على الأسباب المؤدية إلى وفيات الأمهات، وتجنب الأسباب التي يمكن تجنبها لخفض معدل وفيات الأمهات والذي يؤدي بدوره إلى خفض معدل وفيات الأطفال.

 

وقد تم تسليم المتدربين اجهزة التابلت اللازمة للعمل والتدريب عليها، وقد أقيم التدريب بقاعة  المركز الطبي الحضري بكيمان فارس.

