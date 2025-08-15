الجمعة 15 أغسطس 2025
خطورة إدمان السوشيال ميديا، أوقاف القليوبية تنظم لقاء توعويا للأطفال

 نظمت مديرية أوقاف القليوبية، اليوم الجمعة، برنامج "لقاء الجمعة للأطفال" بمسجد النور بميت نما، تحت إشراف إدارة أوقاف شبرا الخيمة غرب،في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل على أسس صحيحة، وغرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية في نفوس النشء.

افتتاح 3 مساجد بعد تجديدها في القليوبية

بحد أدنى 185 درجة، "تعليم القليوبية" تعلن فتح فصول الخدمات لطلاب أولى ثانوى

أقيم اللقاء برعاية  الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور ياسر غياتي، وكيل الوزارة، والدكتور عبدالرحمن رضوان، مدير الدعوة بالمديرية، وبحضور الشيخ إسماعيل زايد، مدير إدارة شبرا غرب، والدكتورة فاطمة الجيوشي، الواعظة بأوقاف القليوبية.

حمل اللقاء عنوان "خطورة إدمان السوشيال ميديا"، حيث تناول العلماء المشاركون أثر الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الفرد والمجتمع، وضرورة تربية الأطفال على القيم والفضائل وحسن الخلق.

وأكدت المديرية استمرار تنظيم مثل هذه اللقاءات والفعاليات التوعوية، بما يسهم في حماية النشء من السلوكيات السلبية وبناء شخصيات سوية.

