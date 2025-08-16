السبت 16 أغسطس 2025
محافظ القليوبية يتابع أعمال السور الخرساني بمحيط مترو الأنفاق بشبرا الخيمة

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، من خلال مركز سيطرة الشبكات الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، أعمال تركيب السور الخرساني بمحيط محطة مترو الأنفاق في حي غرب شبرا الخيمة، بالمنطقة التي شهدت حريقًا مؤخرًا.

وأكد محافظ القليوبية، على أن هذه الأعمال تأتي في إطار خطة المحافظة لتأمين محيط المترو وحماية المواطنين، بجانب اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

وشدد المحافظ على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للمواصفات القياسية ومعايير السلامة، مع متابعة دورية لمعدلات التنفيذ، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمان والحماية للمترددين على المترو وسكان المنطقة.

