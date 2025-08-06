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رياضة

مدرب المصري يتحدث عن صفقات الفريق ويوجه رسالة إلى جماهير بورسعيد

نبيل الكوكي، فيتو
نبيل الكوكي، فيتو

تمنى التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي نجاح تجربته مع النادي خلال فترة  تعاقده.

وتابع في تصريحات صحفية أن هدفه هو النجاح مع فريق المصري البورسعيدي وأن الضغوط الموجودة من التجارب التونسية السابقة لا تمثل أى تخوف لديه خلال تجربته الجديدة.

 

مدرب المصري 

وتابع: “أنا من المدربين الذين يحبون نقل الحماس عبر المنطقة الفنية بالمباريات الرسمية والمنافسة مفتوحة لكل اللاعبين ولدى إعجاب ببعض اللاعبين الناشئين بالنادي”.

 

صفقات المصري البورسعيدي 

وعن صفقات المصري قال: “كل تدعيماتنا كانت تركز على مستوى الوسط الهجوم ونسعى لإبرام صفقات في  شهر يناير المقبل”.

وتابع: “أعلم أن جمهور النادى المصري لديه حماس وحب شديد لفريقه وخضت مباريات سابقة أمام المصري وهو ما شجعني للتواجد هنا هو قرب الطموحات بيني وبينهم”.

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نبيل الكوكي المصري البورسعيدي المصري مدرب المصري

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