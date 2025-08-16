السبت 16 أغسطس 2025
وزير الرياضة يشهد ختام دورة الألعاب الرياضية للاتحادات النوعية في بورسعيد (صور)

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، والنائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم السبت، ختام فعاليات الدورة الرياضية العربية الأولى للاتحادات النوعية والتي تستضيفها محافظة بورسعيد بمشاركة 10 دول عربية، بحضور محمد عبد العزيز، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، ولفيف من ممثلي الاتحادات والدول المشاركة وجامعة الدول العربية والرموز الرياضية.

 وزير الرياضة يشهد ختام دورة الألعاب الرياضية للاتحادات النوعية في بورسعيد

وتضمنت منافسات البطولة العديد من الألعاب النوعية، مثل: شد الحبل، الدومينو، كرة السرعة، في ظل أجواء تنافسية مبهجة رائعة.

ومن المنتظر، أن يفتتح وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد تطوير الملاعب بمركز شباب المدينة - الساحة الشعبية- – نطاق حي المناخ، وكذلك افتتاح تطوير ملاعب مركز تنمية شبابية نطاق حي الزهور، وحضور الحفلة الفنية "ليالي شبابية" بالمدينة الرياضية نطاق حي الضواحي.

