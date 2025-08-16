أخبار مصر اليوم: الأرصاد تحذر من طقس الغد.. طرح حلاوة المولد بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل لـ 25%.. وضوابط وقواعد تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

الصحة تكشف حقيقة ضبط خلية لتجارة الأعضاء البشرية بالغربية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القبض على شبكة لتجارة الأعضاء البشرية بمحافظة الغربية وبحوزتها 75 طفلا، وأدوات جراحية حادة، وبمشاركة 40 طبيبا متخصصا في الجراحة والتخدير.



وأوضح عبد الغفار أن الوزارة تواصلت مع الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، وكذلك مع الجهات الأمنية المختصة، والتي بدورها نفت صحة هذه المزاعم بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا وجود لمثل هذه الواقعة، ولم تسجل أي بلاغات بهذا الشأن.

أمطار رعدية على الجنوب وخفيفة في الشمال، حالة الطقس غدا الأحد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق متفرقة من "سانت كاترين، حلايب، شلاتين، أبو سمبل"، وتظهر بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة انخفاضا طفيفا مقارنة بالأيام الماضية، ويسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4 درجات مئوية.



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 36

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 32

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 45

درجة الحرارة المحسوسة: 47

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 38

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 43

درجة الحرارة المحسوسة: 44

«الصحة»: فحص 8 ملايين و336 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص السمعي لـ 8 ملايين و336 ألفًا و780 طفلًا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، وذلك منذ انطلاقها في سبتمبر 2019.



وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية بجميع محافظات الجمهورية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات المبادرة.

ولفت «عبدالغفار» إلى تحويل 450 ألفا و404 أطفال من إجمالي الأطفال الذين تم فحصهم لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي بعد أسبوع من الفحص الأول، وفي نفس الوحدة التي تم فحصهم بها، كما تم تحويل 57 ألفًا و756 طفلا، بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة بهدف تقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته.



وقال إن المبادرة تسعى إلى التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، بإتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذي ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثي الولادة، وصولا إلى المستهدف من مبادرات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «100 مليون صحة» وتماشيًا مع رؤية «مصر 2030».

ونوه «عبدالغفار» إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال بدءً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني، لا يعني الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.



وأكد الدكتور محي السيد منسق عام المبادرة، أن الاكتشاف المبكر لضعف السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل.

حلوى المولد بتخفيضات تصل لـ 25% بالمجمعات الاستهلاكية والأسعار تبدأ من 120 جنيها

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، عن طرح حلوى المولد النبوي بالمنافذ التابعة للشركة بمحافظتي القاهرة والجيزة، إلى جانب توفير المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وذلك بتخفيضات تتراوح بين 20% و25% مقارنة بأسعار نفس المنتجات المطروحة في الأسواق الأخرى.



وأكدت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى أنها وفرت عبوات متنوعة من حلوى المولد بأسعار تنافسية تبدأ من 120 جنيهًا لعلبة الحلوى السادة زنة كيلو جرام، فيما يبلغ سعر علبة الحلوى السادة "لوكس" زنة كيلو جرام 145 جنيهًا، وعلبة الحلوى السادة "لوكس" زنة 2 كيلو 290 جنيهًا.

بينما تُطرح علبة حلوى سادة "لوكس" زنة 3 كيلو بسعر 475 جنيهًا ضمن الأصناف المميزة، أما علبة الحلوى السادة "لوكس" زنة 4 كيلو فيصل سعرها إلى 700 جنيه، وتطرح علبة الحلوى السادة "لوكس" زنة 5 كيلو بسعر 850 جنيهًا.

كما أوضحت الشركة أنه تم طرح علبة حلوى فاخرة بالمكسرات زنة 2 كيلو بسعر 450 جنيهًا، وعلبة زنة 3 كيلو بسعر 675 جنيهًا، بينما يصل سعر علبة الحلوى الفاخرة بالمكسرات زنة 5 كيلو إلى 1100 جنيه، وذلك ضمن الفئات المميزة، بجانب توفير تشكيلة واسعة من المخبوزات والحلويات الشرقية والغربية ذات الجودة العالية.





وأضافت الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى أنها تستهدف إنتاج كميات تتراوح ما بين 25 و30 طنًا من منتجات حلوى المولد هذا الموسم، مع إمكانية زيادة الكميات المطروحة في حالة ارتفاع معدلات الإقبال، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة من خلال منافذ الشركة ومنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.

محافظ القاهرة يتابع جهود إطفاء حريق مخزن ببولاق أبو العلا

يتابع د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال إطفاء الحريق الذى نشب بمخزن خردة بدرب الشيخ فراج بحى بولاق أبو العلا.



وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمخزن خردة بالدور الأول وامتد إلى الدور الثانى بعقار مكون من 5 طوابق بدرب الشيخ فراج بحى بولاق أبو العلا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية، والأمنية بالمحافظة لموقع الحادث وتم فصل المرافق وبدء الإطفاء بتواجد 5 سيارات.

وتقوم قوات الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث، كما وجه بسرعة إزالة الآثار التى نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث.



تكليفات جديدة من السيسي للحكومة (فيديو)

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الأولية للأداء المالي لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والذي شهد تحقيق مؤشرات متميزة وجيدة ومتوازنة، حيث تم تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بلغت نحو ٦٢٩ مليار جنيه (٣،٦٪؜ من إجمالي الناتج المحلي)، وذلك بزيادة قدرها ٨٠٪؜ مقارنة بالعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، الذي سجل فائضا أوليا قدره ٣٥٠ مليار جنيه.



وأوضح وزير المالية أن هذا الأداء المالى المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الإنخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة ٦٠% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو ١٤٥ مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجًا في الموازنة العامة.



كما أكد الوزير أن هذا الأداء المالى المتميز جاء مصاحبًا لتحسن كبير فى كافة المؤشرات الإقتصادية وارتفاع كبير فى حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.

وأشار السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، إلى أن الإجتماع تناول كذلك أبرز نتائج الأداء المالي للعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤، والتي تضمنت نموًا ملحوظًا في الإيرادات الضريبية لتحقق أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ ٣٥٪؜، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حالة من الثقة واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال.



وقد استعرض وزير المالية معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، حيث بلغت نسبة نمو الإيرادات ٢٩٪؜ ونسبة نمو المصروفات الأولية ١٦.٣٪؜، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ٢،٢٠٤ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٥،٣٪؜ مقارنة بالعام المالي السابق.



وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلى أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعى، وحل المنازعات بشكل ودى، واستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة إدارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والإجراءات التنظيمية، وذلك من خلال تحديث إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وتصميم نظام جديد يتميز بالسرعة والسهولة، وتوحيد وتبسيط وتنشيط وتحسين الخدمات الضريبية، والتوسع في التسهيلات الضريبية، وإعادة الثقة في الممولين من خلال تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وتقليل فرص التهرب، وزيادة الامتثال وتحسين دقة التحصيل.

وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية أن نتائج تطبيق المرحلة الأولى من حزمة التسهيلات الضريبية، خلال الفترة من فبراير إلى أغسطس ٢٠٢٥، تضمنت تقديم ٤٠١،٩٢٩ طلبًا لحل النزاعات الضريبية القديمة، بالإضافة إلى تقديم اكثر من ٦٥٠ الف إقرارًا ضريبيا معدلًا أو جديدًا طوعيا، أسفر عن تحصيل ٧٧،٩٠ مليار جنيه.

لطلاب المرحلة الأولى والثانية، ضوابط وقواعد تقليل الاغتراب

يواصل موقع تنسيق الجامعات استقبال طلبات تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني، أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025 وحتى يوم الاثنين الموافق 18 أغسطس 2025.



الشروط والقواعد المُنظمة للتحويل بين الكليات الجامعية

التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

الشروط والقواعد المُنظمة للتحويل بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

ويسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.



ويسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها.

في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ) يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ).

غدا، تشغيل القطار الـ 5 للعودة الطوعية للسودانيين إلى وطنهم

تستعد السكة الحديد، لتشغيل القطار الخامس المخصص لنقل الأشقاء السودانيين وذويهم من القاهرة إلى أسوان، وذلك غدا الأحد، ضمن خطة تسهيل العودة الطوعية للمقيمين منهم في مصر إلى وطنهم.



ووفرت الحكومة قطارات مجانية لعودة السودانيين طواعية إلى بلادهم، والتي تتحرك من القاهرة إلى أسوان، ثم عودتهم إلى السودان.



ويستأنف قطار العودة الطوعية للمواطنين السودانيين المقيمين في مصر رحلاته المجانية، حيث ينطلق غدا الأحد 16 أغسطس 2025 القطار الرابع، وهو قطار «مخصوص» برقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة)، من محطة القاهرة متجهًا إلى محطة السد العالي بأسوان.

الحكومة: نسعى لتحديد الحد الأدنى للأجرة بوحدات الإيجار القديم بالمرحلة الانتقالية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن رئيس الوزراء كلّف المحافظين ببدء تنفيذ قرار المجلس بشأن حصر المناطق المؤجرة لغرض السكن وفقًا لـ قانون الإيجار القديم، في إطار خطة تحرير العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات.



وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: أنه سيتم تشكيل لجان حصر في جميع المحافظات لتصنيف المناطق السكنية بـالإيجار القديم إلى مميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفق معايير محددة، وهي المواد المستخدمة في البناء، متوسط مساحات الوحدات، شبكة الطرق والمواصلات المحيطة، طبيعة المنطقة والخدمات المتوفرة بها، آلية التصنيف وتحديد الإيجار.

ولفت إلي أن سيتم منح كل منطقة درجات وفق المعايير الموضوعة، بحيث تحصل المناطق المميزة على 80 درجة فأكثر، والمتوسطة على أكثر من 40 درجة، بينما المناطق الاقتصادية تقل عن 40 درجة، وعلى أساس ذلك سيتم تحديد الحد الأدنى للأجرة المستحقة خلال المرحلة الانتقالية بناءً على هذا التصنيف، على أن يستمر العمل به حتى انتهاء مهلة الـ 7 سنوات.



وأشار الحمصاني إلى أنه من الوارد حدوث اتفاق بين المالك والمستأجر قبل انتهاء المدة الانتقالية، كما تعمل الحكومة على توفير وحدات بديلة للراغبين من المستحقين من مستأجري الإيجار القديم، من خلال التقديم عبر المنصة الإلكترونية أو البريد.

الصحة تطلق منصة إلكترونية للخدمات الطبية الطارئة على مدار الساعة

أطلقت وزارة الصحة والسكان منصة الخدمات الطبية والطارئة لتكون حلقة الوصل السريعة بين المواطنين ومختلف جهات الرعاية الصحية والطوارئ، وذلك من خلال مجموعة من الخطوط الساخنة والخدمات المتكاملة التي تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.



وقالت وزارة الصحة، إن أبرز الخدمات المتاحة عبر المنصة تشمل:

خدمات الطوارئ والإسعاف.

تشمل الإسعاف البري وإسعاف الطرق السريعة، إضافة إلى النقل الطبي الجوي والإخلاء بالطائرات المروحية للحالات الحرجة.

الدفاع المدني

الإطفاء وخدمات التدخل السريع.

الخدمات الأمنية

الشرطة والمرور وخفر السواحل.

الرعاية الطبية المتخصصة

تحديد أقرب المستشفيات لموقعك مع استعراض الخدمات المتوفرة بها.

الوحدات الصحية: خدمات الرعاية الأولية، التطعيمات، بنوك الدم، والعيادات المتنقلة.



القسطرة القلبية: ربط مباشر بمراكز القلب المتخصصة والوصول الفوري لأطباء القلب في مختلف المحافظات.

العناية المركزة: توفير أسرة العناية المركزة للحالات الحرجة بشكل عاجل.

أكدت وزارة الصحة أن المنصة تمثل نقلة نوعية في خدمات الطوارئ الطبية بمصر، وتجمع بين سرعة الاستجابة وشمولية الرعاية، لضمان وصول الخدمة إلى المواطن في الوقت المناسب ومن أي مكان.

